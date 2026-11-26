Gabriela Fernández comenzó a ser juzgada en Córdoba por presuntos abusos sexuales contra siete internas del complejo penitenciario de Bouwer . Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024, durante el período en que estuvo alojada en el sector femenino de la cárcel. La causa también contempla que varias de las denunciantes habrían contraído sífilis , una enfermedad que la acusada sabía que tenía, según la reconstrucción del expediente.

El caso fue detallado por Facundo Kablan en Infobae al Regreso . Allí explicó que Fernández ingresó al Servicio Penitenciario de Córdoba en octubre de 2016, luego de recibir una condena por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad agravada, en un contexto de violencia de género contra su expareja.

A fines de 2018, mientras permanecía detenida, rectificó su identidad de género en el documento nacional de identidad y solicitó el traslado a un establecimiento penitenciario femenino. De esa manera, pasó a alojarse en el Establecimiento Penitenciario N° 3, ubicado dentro del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse, conocido como Bouwer.

“ Entra por violentar a una mujer, entra a la cárcel. En la cárcel se cambia la identidad de género y ahí vuelve a violentar mujeres ”, resumió Kablan al reconstruir los antecedentes del caso.

De acuerdo con la información expuesta por el periodista, las acusaciones comprenden dos hechos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado, en perjuicio de siete mujeres privadas de su libertad.

Los episodios denunciados se habrían producido entre 2019 y 2024, aunque durante ese período Fernández tuvo un intervalo en el que recuperó la libertad y posteriormente volvió a quedar detenida.

Uno de los aspectos más graves de la investigación está relacionado con la presunta transmisión de una infección de transmisión sexual. Según Kablan, Fernández sabía que tenía sífilis y habría mantenido relaciones sexuales con otras internas sin informarles sobre su diagnóstico.

El periodista indicó que seis de las siete denunciantes habrían contraído la enfermedad. También mencionó que durante la investigación se conoció la situación de una interna que habría quedado embarazada.

“ Son siete casos encima de abusos reiterados. Víctimas que contrajeron enfermedades de transmisión sexual porque era portadora de sífilis ”, señaló durante su intervención.

El caso fue retomado por el conductor Gonzalo Aziz, quien hizo referencia al recorrido de Fernández dentro del sistema penitenciario: había ingresado por un delito cometido contra una mujer y, después de ser trasladada al pabellón femenino, fue denunciada por nuevos hechos de violencia sexual contra otras detenidas.

La situación también generó cuestionamientos en el ámbito político. En noviembre de 2024, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel criticaron que Fernández estuviera alojada en un establecimiento penitenciario para mujeres.

El episodio quedó asociado al debate que derivó en el Decreto 61/2025, firmado por el Poder Ejecutivo, que estableció criterios para la asignación de establecimientos penitenciarios según el sexo registrado al momento del ingreso a la detención.

Kablan vinculó la medida con la controversia generada por el caso de Bouwer y sostuvo que la normativa buscó evitar que una modificación registral realizada durante el cumplimiento de una condena determinara por sí sola el traslado a un pabellón femenino.

Fernández se encuentra actualmente alojada en el módulo MX 1 del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse, en un sector masculino. Según informó Kablan, fue trasladada allí en agosto junto con otra interna involucrada en episodios de violencia dentro del sistema penitenciario cordobés.

El juicio deberá establecer ahora la responsabilidad de la acusada en los hechos denunciados y las circunstancias en las que se produjeron dentro de la cárcel.

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Fuente: Infobae