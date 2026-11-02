Comenzó el juicio a “La Toretto”, la joven acusada de atropellar y matar a un motociclista en La Plata

Este lunes arrancó en La Plata el juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, por la muerte de Walter Armand , el motociclista de 36 años que fue atropellado en abril de 2024. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 y, de acuerdo con el cronograma previsto, se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre.

Alvite está acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual , una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Sin embargo, su defensa cuestiona esa calificación y pretende que el hecho sea considerado un homicidio culposo . En el mismo proceso estará imputada Valentina Velázquez, amiga de la joven, por su presunta participación en la picada que precedió al choque fatal.

Uno de los ejes del debate serán las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron parte del recorrido de los vehículos antes del impacto. Además, se escucharán testimonios y se examinarán las pruebas reunidas durante la investigación.

La organización de las audiencias también requirió una intervención judicial por la cantidad de personas propuestas para declarar. En un primer momento, las partes habían presentado listas que sumaban 135 testigos: 100 por parte de la defensa y otros 35 entre la fiscalía y la querella. Los abogados defensores incluso habían evaluado inicialmente convocar hasta 134 testigos propios.

Ante el volumen de declaraciones previsto, que podía dificultar el desarrollo ordenado del proceso, la jueza Silvia Hoerr dispuso limitar la cantidad total de testigos a un máximo de 100.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024 , en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. Walter Armand circulaba en moto cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite, quien presuntamente corría una picada. El hombre fue trasladado al hospital, donde murió horas después como consecuencia de las heridas.

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Fernando Padován, la joven había salido con amigas a un bar del centro de la ciudad. Al terminar el encuentro, se subió al auto de uno de los jóvenes que estaban con el grupo. Su defensa sostuvo que ella era la única que no había tomado alcohol y que por eso le habían pedido que manejara.

También argumentó que Alvite no conocía bien las calles de La Plata y que había comenzado a seguir el Peugeot 208 negro de Velázquez para que la guiara en el camino de regreso a su casa, en Gonnet.

Sin embargo, las cámaras de seguridad municipales y las pericias incorporadas a la causa registraron el recorrido de ambos vehículos. Según los resultados de la investigación, Alvite recorrió unos 3000 metros en dos minutos y diez segundos, a una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en una calle donde el máximo permitido era de 60. Además, los registros mostraron que ambos autos circularon a unos 90 kilómetros por hora y cruzaron varios semáforos en rojo.

La secuencia terminó en la esquina de avenida 13 y 532, donde el auto conducido por Alvite atropelló a Armand.

A horas del inicio del juicio, Milton Armand, hermano de Walter, volvió a reclamar justicia y cuestionó que la acusada nunca se haya comunicado con la familia para pedir disculpas. En declaraciones a TN , sostuvo que la muerte de su hermano afectó a todos sus seres queridos y manifestó su expectativa de que el proceso termine con una condena.

Milton recordó a Walter como un hombre al que le gustaba la música y compartir tiempo con su familia. También contó que, al principio, sus allegados recibieron información sobre lo ocurrido, pero que recién después de conocer las imágenes de las cámaras pudieron reconstruir cómo había sido el choque.

El hermano de la víctima también cuestionó que, durante estos años, Alvite y su entorno no se hayan acercado a la familia. A su vez, manifestó su rechazo a los pedidos de la defensa para que la joven pudiera salir a trabajar mientras permanece bajo arresto domiciliario.

Para los familiares, el comienzo del debate representa la posibilidad de obtener una respuesta judicial después de más de dos años. Milton expresó que espera que la sentencia también sirva como advertencia frente a las picadas y las conductas peligrosas al volante.

Fuente: TN