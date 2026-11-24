La edición 2026-2027 del Circuito Mundial de Seven se llevará a cabo desde el próximo fin de semana con la participación de ocho seleccionados, entre los que figuran los Pumas 7s con el anhelo de volver a ser protagonistas y alcanzar el ansiado título.

En la primera etapa, el SVNS Series, se disputarán seis torneos en los que los equipos sumarán puntos para la tabla de posiciones: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York Al cabo del fixture, se incorporarán los cuatro mejores de la segunda división para el SVNS World Championship, que constará de tres certámenes más en Hong Kong, Valladolid y Hong Kong- y definirá al campeón.

El aliciente para el torneo es que los cuatro primeros de la tabla de posiciones del SVNS World Championship se clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde de momento el único confirmado es Estados Unidos como anfitrión. Otras seis plazas se repartirán en clasificatorios regionales y mientras que el último boleto se dirimirá en un repechaje internacional.

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Fuente: La Nación