Champions League: Lamine Yamal se luce con un gol y lujos en la victoria de Barcelona frente a Aston Villa

Se disputan los duelos de la cuarta fecha de la Champions League . Ya se jugaron los dos duelos del primer turno y los del segundo están en marcha, pero uno de las primeras perlitas del martes se dio en Cataluña. Lamine Yamal marcó un tanto para Barcelona , que tuvo una insólita mala salida desde abajo por de Aston Villa. Además, PSG marcó ¡cuatro goles en 8 minutos!

Barcelona le gana 3 a 0 a Aston Villa como local y el único tanto de lo que va del partido llegó a los siete minutos. Todo comenzó con un saque de arco desde abajo a favor del equipo visitante. Pau Torres, defensor del equipo inglés, tocó con el arquero Zion Suzuki. El japonés jugó de forma muy arriesgada con Joao Gomes, que estaba rodeado de rivales. El brasileño también jugó hacia un costado de forma peligrosa y se la dio a Lamine Yamal. El español recibió, trasladó unos metros la pelota y tras un amague le pegó de zurda al segundo palo para poner el 1 a 0.

ASTON VILLA SE CONFIÓ DE MÁS EN LA SALIDA Y BARCELONA NO PERDONÓ: Lamine Yamal recuperó y marcó su 13° gol de la temporada en el partido por la #CHAMPIONSxESPN . 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JwmATTYcGK

El futbolista campeón del mundo con España se lució con diferentes lujos durante la primera etapa. Uno de ellos fue un caño sobre Ian Ethan Maatsen, que sirvió para pasarle la pelota a su compañero Fermín López . También, en otra acción, no podían sacarle la pelota entre gambetas y amagues hacia adelante por el sector derecho. Finalmente, Emiliano Buendía fue quien tuvo que esforzarse para sacársela.

CAÑO Y PASE CON SENTIDO PARA QUE SIGA LA JUGADA: Lamine Yamal y su inteligencia (con calidad) puesta al servicio del Barcelona. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GiYTITd4zm

Barcelona amplió el marcador en la segunda parte, a través de Raphinha, que convirtió por duplicado. Con sus tantos a los siete y 19, el brasileño llegó a los cuatro gritos en los tres duelos que disputó hasta aquí en esta Champions. Con este resultado, el equipo del alemán Hansi Flick y parece encarrilar el partido definitivamente y quedaría en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

En otro de los duelos de este martes, PSG visita a Villarreal . El equipo francés no tuvo piedad con su rival en el inicio del partido. Le convirtió ¡cuatro goles en ocho minutos! El primero fue de Joao Neves, a los 9; luego Désiré Doue marcó el 2.0. A los 13, Senny Mayulu anotó el tercero y a los 17 Fabián Ruiz puso el 4 a 0 y se lo dedicó a Jesus de Miguel, el futbolista de Tenerife que falleció tras un golpe en pleno partido. En la segunda parte, el equipo francés marcó el quinto a los cinco minutos y otra vez lo hizo Ruiz. Además, el 6 a 0 lo anotó David Boly, jugador de 17 años.

¡¡PSG GOLEA 4-0 EN 16 MINUTOS DE PARTIDO!! Tremendo zurdazo de Fabián Ruiz, que se metió pegada al palo, para que el equipo parisino no tenga piedad ante Villarreal. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ru54QfKOGr

Una muestra total de fútbol para el equipo de Luis Enrique, que sigue afirmándose como candidato a volver a ganar otra Champions League.

Además, Roma le gana 2 a 0 a Manchester United como visitante y el argentino Matías Soulé marcó el primerio del equipo italiano a los 11 minutos. El exJuventus recibió solo por la derecha, se metió al área y definió de zurda al primer palo. En el equipo italiano, también es titular el defensor Leonardo Balerdi. Además, Nahuel Molina y Santiago Castro están en el banco.

GOL ARGENTINO EN OLD TRAFFORD: Matías Soulé anotó para la Roma ante Manchester United en la #CHAMPIONSxESPN . 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2h3B79CgXO

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Fuente: La Nación