Cebada: las sorpresas de un octubre nublado y frío

Según el INTA, octubre de 2026 fue uno de los meses más nublados desde 1999, acercándose solo al 2020 como excepción. A la escasa radiación se sumaron temperaturas bajas y lluvias de elevada intensidad, un combo que dejó marcas visibles en los cultivos de invierno de la región del sudeste y el sudoeste bonaerense. Los lotes mostraron un menor desarrollo y una elevada incidencia y severidad de enfermedades foliares, sobre todo en cebada, donde el problema se observó desde el inicio del cultivo.

La enfermedad más importante de la campaña fue la ramularia, que obligó a los productores a realizar entre dos y tres aplicaciones de fungicida, con resultados dispares. Ese comportamiento obliga a pensar nuevas alternativas de manejo para el futuro. Entre ellas, la adopción de fungicidas multisitio, cambio en la adopción de moléculas, curasemillas; en cebada es una opción a tener en cuenta para la próxima campaña.

Granos ausentes en las espigas: las bajas temperaturas también dejaron su huella en las espigas. Desde Coronel Dorrego hasta Necochea se observan cultivos con ausencia de granos, con entre un 5% y un 15% de espigas afectadas. En general, el daño aparece en las puntas pero también hay espigas con granos ausentes a lo largo de toda su extensión. Hay casos en los que el efecto de la helada es claro: se observan anteras quemadas y achicharradas.

En otros, en cambio, no se ve ese daño y lo que aparece es una ausencia total del grano. Aquí aparece otro factor. Algunos especialistas advierten que la causa podría no ser solo la helada, sino también la falta de radiación durante el período crítico del cultivo. La escasa luz reduce la fotosíntesis, lo que reprime enzimas clave y bloquea el transporte de sacarosa, responsable de la supervivencia de las flores y de la acumulación de almidón en los granos.

Además, afecta el cociente fototermal y la tasa de crecimiento de la espiga. Por eso, expertos sostienen que la ausencia de granos también puede deberse a este factor. También llama la atención la aparición de espigas con carbón. Su presencia es baja y en los recuentos a lote no supera el 2% de las espigas relevadas, pero se trata de un hecho que merece seguimiento.

En síntesis, se observan cultivos con potencial en la mayoría de los lotes, pero la ausencia de granos se ve cada vez más, con lotes de muy baja afectación y otros con una afectación mayor. Será clave seguir monitoreando hasta la cosecha para dimensionar el impacto real sobre los rindes.

El autor es ingeniero agrónomo, asesor en el sudeste de Buenos Aires

Fuente: La Nación