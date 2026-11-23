Un chileno que era buscado por Interpol acusado de robar varias casas de Brasil fue detenido, junto a un cómplice de la misma nacionalidad, por la Policía de la Ciudad cuando intentaba escapar tras un frustrado robo en un departamento de Parque Chacabuco .

El hombre, que en Argentina utilizaba una identidad falsa para no despertar sospechas, tiene 35 años y era requerido por la Justicia de Brasil por haber robado tres casas en la ciudad de Volta Redonda , en el estado de Río de Janeiro, entre septiembre de 2022 y enero de 2023.

El último de esos robos incluyó la sustracción de un arma a un oficial de la Policía local.

El detenido, oriundo de Valparaíso, era buscado desde el 26 de junio de 2023 por orden del Juzgado Federal 2 de Volta Redonda. La justicia brasileña lo requería por los delitos de asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de arma de fuego y lavado de activos.

Hace pocos días, este hombre y su cómplice ingresaron a un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en Dávila al 1100 , en el barrio porteño de Parque Chacabuco, desde un edificio lindero a través del balcón.

Dentro del departamento, mientras revolvían cajones y placares buscando objetos de valor, fueron sorprendidos por el dueño de casa . Tras un breve forcejeo, ambos ladrones escaparon del lugar descolgándose por el balcón y cargando una mochila con algunos objetos robados.

Un vecino los vio cuando escapaban y empezó a perseguirlos, y a la persecución se sumaron oficiales de la Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad que se hallaban de recorrida preventiva en la zona.

Finalmente, ambos ladrones fueron detenidos a un par de cuadras del lugar del robo: uno en la esquina de las avenidas Asamblea y Carabobo, y el otro en Carabobo al 1200 .

Uno de los detenidos fue interceptado cuando intentaba ingresar con la mochila a un Fiat Cronos estacionado en las cercanías. Dentro del bolso, los policías decomisaron una notebook.

Como corolario del arresto, al buscar antecedentes, y consultando el acceso a Interpol, se comprobó que uno de los detenidos era buscado por los robos cometidos en Brasil.

Los delincuentes quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo de Laura Faviana Kvitko, que ordenó las detenciones y el secuestro del vehículo, la notebook y la mochila.

Fuente: Clarín