CASTELLI: Despiste y vuelco en la Ruta 2 deja cinco personas heridas

ZONALES

El accidente ocurrió este martes alrededor de la 1:25 de la madrugada, a la altura del kilómetro 173. Los ocupantes viajaban en un Volkswagen Gol Trend y fueron derivados al Hospital Dr. Ramón Carrillo, de Castelli, para su evaluación.





Un vehículo despistó y volcó durante la madrugada de este martes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 173, en jurisdicción de Castelli.





El siniestro se registró aproximadamente a la 1:25, cuando un Volkswagen Gol Trend perdió el control y terminó volcado. Como consecuencia del accidente, los cinco ocupantes del automóvil fueron trasladados al Hospital Dr. Ramón Carrillo para ser evaluados por el personal médico.





En el lugar trabajaron tres móviles de los Bomberos Voluntarios de Castelli, identificados como unidades 2, 4 y 10, bajo la coordinación del jefe del cuerpo, comandante mayor Carlos Aranciaga. Participaron además 15 efectivos, mientras que el cuartelero fue Adrián Garbiso.

También intervinieron servicios de emergencia de salud y personal de la Policía Vial.





Hasta el momento no se informaron detalles sobre las causas del despiste ni sobre el estado de salud de las personas trasladadas.