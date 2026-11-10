Cariló: desmantelaron parte del tablero de una camioneta estacionada en un balneario

ZONALES

El hecho ocurrió en el estacionamiento del balneario Divisadero. Los delincuentes sustrajeron la consola central y otros componentes del interior de una Toyota SW4. Investigan si utilizaron inhibidores para cometer el robo.





Un particular robo fue denunciado en Cariló, donde delincuentes ingresaron a una camioneta estacionada en el sector del balneario Divisadero y sustrajeron distintos componentes del interior del vehículo.





El episodio ocurrió en el estacionamiento ubicado en la intersección de las calles Acacia y Benteveo. Según la denuncia, el propietario, de 61 años, dejó su Toyota SW4 blanca estacionada alrededor de las 13:30 y regresó a las 15, momento en que descubrió lo sucedido.





Al revisar el vehículo, constató que habían retirado el panel de control completo, incluida la consola central, además de compartimentos plásticos ubicados en el sector del techo y junto a la palanca de cambios. También se observaron cables cortados en el tablero.





De acuerdo con las primeras actuaciones, no habría cámaras de seguridad en el lugar. Una de las hipótesis es que los autores hayan utilizado inhibidores para facilitar el ingreso al rodado, aunque esa posibilidad deberá ser investigada.





La causa fue caratulada como “Robo” y quedó a cargo de la UFID N.º 5 de Pinamar.