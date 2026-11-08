Camilo José Cela, escritor español: “La muerte es una amarga pirueta de la que no guardan recuerdo los muertos, sino los vivos”

La frase de Camilo José Cela sobre la muerte tiene un origen literario concreto: aparece en Nuevo viaje a la Alcarria , el libro que el escritor español publicó en 1986, como parte de una reflexión sobre la ausencia y el recuerdo de las personas que ya no están. La cita plantea una idea profunda sobre el duelo: quienes mueren dejan de recordar, pero quienes sobreviven conservan la memoria y sienten el peso de la pérdida .

“ La muerte es una amarga pirueta de la que no guardan recuerdo los muertos, sino los vivos ”, escribió Cela en el comienzo de Nuevo viaje a la Alcarria. La frase aparece en una dedicatoria dirigida a Gregorio, en la que el autor anticipa que uno de los dolores de ese nuevo recorrido será recordar a las personas que ya no están.

La reflexión no está presentada como una definición filosófica de la muerte, sino como una observación personal sobre la ausencia . Para el escritor, el recuerdo de quienes fallecieron permanece en las personas que continúan viviendo y reconstruyen su presencia a través de la memoria.

Para comprender la frase, es importante tener en cuenta el contexto en el que fue escrita. Cela estaba preparando un nuevo recorrido por la comarca de La Alcarria, en Guadalajara, casi cuatro décadas después de su primer viaje, publicado en 1948.

En la dedicatoria a Gregorio Marañón, el escritor reconoce que uno de los aspectos más dolorosos de ese regreso sería hacer el recuento de las personas que ya no estaban. Marañón había muerto 25 años antes y su ausencia era el primer recuerdo que aparecía al pensar en el nuevo recorrido.

A continuación, Cela extiende esa reflexión a los amigos que también habían fallecido y a quienes no quería olvidar. La memoria se convierte así en una forma de mantenerlos presentes, incluso después de su muerte.

La reflexión del escritor plantea que la muerte tiene un significado diferente para quienes se van y para quienes permanecen vivos. Los fallecidos ya no pueden recordar su propia ausencia, pero sus familiares, amigos y seres queridos continúan experimentando el dolor de perderlos.

La expresión “amarga pirueta” funciona como una metáfora de ese giro irreversible que produce la muerte en la vida de los demás. No se trata solamente de la desaparición física de una persona, sino también de todo lo que cambia para quienes compartieron momentos con ella.

En ese sentido, Cela pone el foco en la memoria: son los vivos quienes conservan las historias, los afectos y los recuerdos de quienes murieron.

La frase también permite entender por qué el escritor dedica un lugar tan importante a recordar a sus amigos y conocidos en sus libros . Para Cela, escribir sobre quienes ya no están era una manera de recuperar sus presencias y evitar que desaparecieran por completo de la memoria.

Fuente: TN