Carlos Curci, interventor de los medios públicos, presentó su renuncia. Tras 16 meses, no estará más al frente de Canal 7, Radio Nacional, Encuentro, Paka-paka y DeporTV. Una renuncia que quedará efectiva el 1° de diciembre cuando llegue su reemplazante, Fernando Subirats, quien se viene desempeñando como subsecretario de comunicación y Medios Públicos. Desde el Gobierno confirmaron que la salida de Curci fue de común acuerdo.

Fuentes gubernamentales aseguraron que Curci fue el encargado de los contenidos artísticos en los medios oficiales, y que luego de una evaluación de sus tareas, se decidió un cambio de etapa. Ahora, habrá una segunda fase para los medios, donde su participación quedaba en un segundo plano.

“Viene un nuevo año y ya cerramos contratos con los artistas. Hay muchos desafíos que tiene la pantalla, y decidimos que era el momento de terminar su etapa”, explicaron desde el Gobierno. Además, confirmaron que el propio Curci también quería dar un paso al costado, ya que había llegado para estar un año en el cargo y extendió su permanencia por el recambio que sufrió la Secretaría.

A su vez, habrá cambios en el organigrama actual: la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos no será disuelta, pero momentáneamente estará vacante y dichas responsabilidades administrativas pasarán a Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia desde julio.

“La idea es no sumar a una persona nueva”, anticiparon desde la Secretaría, aunque admitieron que el nuevo esquema estará definido recién la próxima semana.

Curci, había asumido el 1 de agosto del año pasado a través del decreto 525/2025, en reemplazo de Eduardo González. Una designación firmada por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Sin embargo, en su gestión Curci tuvo muy buen feedback con la dupla que conformaron Manuel Adorni (quien luego reemplazaría a Francos como Jefe de Gabinete) y también con Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno hasta junio de este año.

Además, con la llegada de Curci, el Gobierno pretendió seguir achicando la estructura en los medios oficiales. Una directiva que había comenzado a implementar en el 2024, Diego Chaher, como interventor de todos los medios que integran Radio Televisión Argentina (RTA).

Curci desarrolló su carrera periodística en el ámbito agropecuario (llegó a ser vocero de la Sociedad Rural Argentina) y pasó por empresas, instituciones y organismos tanto públicos como privados.

También se especializó en el diseño de estrategias en comunicación interna y externa. Fue asesor de la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y además fue coordinador de Comunicación y Relaciones públicas del Movimiento Compromiso Federal de la Sociedad Rural Argentina.

En medios de comunicación, a partir de 2006 tuvo la conducción de diversos programas radiales centrados en temas agropecuarios, económicos y políticos, y también se desempeñó como columnista en distintos canales de televisión.

Dentro de su extenso curriculum, tuvo a su cargo la Coordinación General de la Red de Comunicadores de Latinoamérica y el Caribe.

Subirats, su reemplazante a partir del martes, asumió como subsecretario el 1° de agosto, por el decreto 649/2026, con la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos a su cargo.

Se trata de un periodista con más de 30 años en distintos medios, ya que formó parte de Radio Mitre y Radio Continental. Además, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y hasta 2025 fue gerente periodístico de Alpha Media, el grupo de Radio Rivadavia.

Fuente: Clarín