El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , cruzó en redes al filósofo esloveno Slavoj Žižek después de que el pensador sostuviera en una entrevista que el mundo necesita un líder con ese mismo perfil pero “de izquierdas”.

“Lo que Žižek realmente no entiende es que no soy ni de izquierdas ni de derechas. Estoy por encima de esas etiquetas que nacieron de la disposición de los asientos en la Asamblea Nacional francesa durante la Revolución. Soy un hombre de Dios. Tus diminutas etiquetas políticas no pueden encadenarme ”, escribió Bukele en una publicación en X el 23 de noviembre.

La reacción del mandatario tuvo lugar luego de que se difundieran extractos de una entrevista concedida por Žižek a Ípsilon , el suplemento cultural del diario portugués Público . En ese reportaje, el pensador europeo -fiel a su paradigma provocador y paradójico-formuló una valoración ambivalente sobre el mandatario salvadoreño.

“¿Sabe quién es el que casi admiro hoy, aunque lo odie? Nayib Bukele, de El Salvador . Terrible, brutal, de una forma totalmente inaceptable, encarcelando a decenas de miles de personas. Pero, perdone, redujo espectacularmente la delincuencia e impuso el orden social. Necesitamos, diría yo, un Bukele de izquierdas. Necesitamos personas eficaces” , afirmó Žižek.

El debate que planteó Žižek se apoya en uno de los aspectos más controvertidos de la administración de Bukele: los resultados de su política de seguridad. Quienes respaldan la estrategia del presidente salvadoreño destacan la recuperación del control estatal en territorios históricamente dominados por las pandillas y la reducción de la violencia. Según datos difundidos por el gobierno, la tasa de homicidios pasó de 106 cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023 .

Sin embargo, el modelo también despertó fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que denunciaron detenciones arbitrarias , arrestos de personas sin vínculos con organizaciones criminales y presuntos casos de torturas y muertes bajo custodia estatal.

En ese contexto, las palabras de Žižek, uno de los intelectuales más reconocidos del pensamiento contemporáneo, tuvieron especial repercusión. El filósofo esloveno suele ser identificado con la izquierda, aunque sus posiciones generan controversias y debates dentro de ese espacio.

A lo largo de los años, Žižek defendió la necesidad de reconstruir una izquierda dispuesta a ejercer la autoridad y enfrentar sin complejos las crisis actual.

En sus discursos cuestiona tanto a los sectores conservadores como a lo que denomina una “izquierda avergonzada”, a la que acusa de refugiarse en debates culturales mientras cede la discusión sobre el orden, la seguridad y el poder político.

En esa línea, suele reivindicar la necesidad de dirigentes capaces de actuar con eficacia frente a problemas concretos . De ahí su particular reconocimiento a Bukele.

Fuente: La Nación