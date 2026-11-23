Un rugbier golpeó brutalmente a otro joven en plena calle en Merlo. Según el padre de la víctima, lo atacó porque está "conociendo" a la ex novia del agresor . Santiago Abramovich quedó tendido en plena calle y se está recuperando. El atacante, cuya identidad no fue revelada, ya tiene antecedentes violentos .

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y, según Pablo, padre de joven atacado, se trató de una "agresión directa" en la que no hubo diálogo previo alguno . "Pudo haber terminado como lo de Fernando Báez Sosa", dijo en declaraciones a TN.

"Una trompada más en la sien y estábamos hablando de otra cosa" , añadió.

"No hay forma de justificar lo que pasó" , dijo el hombre que repasó la escena. "Fue premeditado", aseguró mientras señaló que el rugbier estaba con dos amigos , que se ubicaron, según él, para evitar que el amigo de su hijo pudiera intentar defenderlo.

El video muestra cómo Santiago está sentado en una silla de lona roja sobre la vereda, cuando de repente, es golpeado por otro joven vestido de negro . El primer golpe impacta de tal forma, explicó, que lo deja fuera de sí e indefenso y cae .

"No pude hacer nada", contó Pablo que le dijo Santiago, ya en su casa recuperándose y tomando calmantes en reposo.

Con Santiago en el piso, noqueado, el agresor se va caminando y es seguido por sus amigos, uno identificado por vestir una bermuda blanca y una musculosa oscura. Mientras tanto, una señora, encargada de un local vecino, i ntercede para que la golpiza no continúe .

"Mi hijo está bien, está con reposo, calmantes, hielo, anti-inflamatorios ", detalló el padre de la víctima, que añadió que su hijo se hizo estudios y ya emprendió la recuperación.

Al referirse al ataque, dijo que "no hay forma de justificar lo que pasó".

" Fue agresión directa y premeditada . Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con él", explicó para luego añadir que su hijo solamente tomaba una gaseosa con un amigo y que no existió intercambio previo que ocasionara la violenta reacción.

Especuló que la causa del ataque que su hijo está "conociendo" a la ex novia del agresor, a quien describió como una persona "muy violenta con antecedentes". "Los rugbiers son violentos de por sí, aunque no hay que poner a todos en la misma bolsa", dijo

"Hablé con la madre y me reconoció que ya tuvo otros hechos de violencia ", agregó Pablo, quien contó que hará la denuncia directamente ante la Fiscalía, ya que reveló que el padre del joven que agredió a Santiago es policía.

Luego, agradeció "a Dios" que Santiago está junto a él recuperándose y volvió a destacar la actitud violenta del joven que le pegó. "Se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer".

Fuente: Clarín