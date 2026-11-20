BARRANQUILLA, Colombia (enviado especial).- Las camisetas de Boca y Atlético Mineiro ya se mezclan en las calles de Barranquilla . Las azules y amarillas son mayoría, pero las blancas y negras también empezaron a multiplicarse en las últimas horas. Hay hinchas en los hoteles, en los bares, en los restaurantes y en los centros comerciales. Algunos llegaron hace varios días y otros todavía están en camino. La ciudad se prepara para recibir a miles de argentinos y brasileños que este sábado compartirán las plateas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y se mezclarán también en sus inmediaciones, en la final de la Copa Sudamericana. Y mientras siguen llegando hinchas, las autoridades colombianas preparan un enorme operativo de seguridad , con más policías que los que participaron de los operativos de las finales de la Libertadores 2018 entre Boca y River en Madrid y de 2023 frente a Fluminense en Río de Janeiro.

Cada vez hay más hinchas de Boca en Barranquilla . Llegan desde distintos puntos de la Argentina, pero también desde otras ciudades de Colombia y países vecinos. Muchos aprovecharon el viaje para pasar unos días de vacaciones en el Caribe. Cartagena de Indias y Santa Marta, dos de los principales destinos turísticos de la región, concentran a miles de xeneizes, muchos de los cuales viajarán a Barranquilla recién el sábado, pocas horas antes del partido.

Boca ya agotó las 13.000 populares que Conmebol puso a disposición de cada equipo, a 90 dólares cada una. Pero también hay casi 40000 plateas que compartirán los hinchas de los dos clubes, con una amplia mayoría de Boca: se estima que al menos siete de cada diez serán xeneizes . En total, se espera que unos 30.000 hinchas viajen desde Buenos Aires, mientras que Atlético Mineiro lleva vendidas unas 8000 entradas . Además, hubo 5000 localidades destinadas exclusivamente a los residentes locales, que se agotaron en apenas cinco minutos y solo pueden transferirse a personas con documentación colombiana. Y como Boca también tiene muchos seguidores en el país, todo indica que el estadio estará teñido mayormente de azul y amarillo . El resto de las tribunas estará ocupado por invitados de protocolo.

El grueso de la barra de Boca no participó del banderazo de este jueves en Cartagena de Indias, que reunió a más de 2000 hinchas, pero se espera que esté en el estadio el sábado y también podría sumarse al banderazo previsto para este viernes en el Malecón, a orillas del Río Magdalena.

La llegada de tantos hinchas también obliga a reforzar la seguridad. La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que desplegará 2500 uniformados , una cifra superior a los 2054 agentes de la Policía Nacional española que participaron del operativo para el Superclásico de 2018 en el Bernabéu y a los 2400 policías militares destinados a la final de 2023 frente a Fluminense en el Maracaná.

En Barranquilla, los efectivos estarán distribuidos en el estadio, sus alrededores, las principales vías de acceso y los sectores donde se concentren los hinchas. También habrá controles en distintos puntos de la ciudad.

El operativo contará además con unidades de inteligencia e investigación criminal , grupos especiales de intervención y vigilancia aérea. La Policía utilizará drones y un helicóptero institucional, conocido como Halcón, para monitorear desde el aire los movimientos de los hinchas y detectar posibles incidentes.

La venta de entradas también es motivo de preocupación. Ante el riesgo de estafas, la Policía Nacional recomendó a los hinchas comprar únicamente por los canales oficiales y evitar la reventa, especialmente a través de redes sociales. También advirtió sobre las ofertas demasiado baratas y aconsejó no compartir códigos QR ni comprobantes de compra con desconocidos. Quienes detecten alguna maniobra sospechosa podrán denunciarla a través de la línea de emergencias 123 , a la que los argentinos pueden llamar directamente desde sus celulares, sin necesidad de marcar ningún prefijo.

No es la primera vez que Barranquilla recibe un evento de esta magnitud . En 2018, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue sede del partido de ida de la Copa Sudamericana entre Junior y Athletico Paranaense. Ese mismo año, la ciudad también organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque sin los mismos condimentos ni los riesgos que implica recibir a dos hinchadas tan numerosas y de distintos países. Pero será la primera vez que albergue una definición continental a partido único. Por eso, el estadio fue remodelado, amplió su capacidad y modernizó sus instalaciones. La ciudad también tuvo que prepararse para recibir a tantos hinchas. Por eso, gane quien gane, hay otro partido que nadie quiere perder: el de la seguridad .

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación