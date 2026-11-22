Desde que maneja el referato argentino, Federico Beligoy sumó propiedades, realizó inversiones inmobiliarias por cientos de miles de dólares y amplió su patrimonio . Los fines de semana, el director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) suele descansar en una casona del barrio privado Saint Thomas , uno de los más exclusivos de la zona sur del Gran Buenos Aires. La propiedad tiene 339 m2 construidos, supera los US$ 700.000 en el mercado y está a su nombre desde febrero de 2023, según documentos oficiales de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense a los que accedió LA NACION.

La propiedad, con parque, entrada para varios autos, arboleda y pileta, se suma a un departamento de 380 m² en el barrio porteño de Villa Devoto, escriturado en US$ 490.000 pero con un valor de mercado estimado en más de US$ 900.000, y a dos departamentos que compró en La Plata en 2023, por los que desembolsó otros US$ 261.490, tal como reveló este diario. A todo eso se suman un par de automóviles. Es decir, un acervo patrimonial que rondaría los US$2 millones según los valores de mercado.

Beligoy es un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que lo impulsó para comandar a los árbitros en 2018. Desde entonces, está de los dos lados del mostrador: maneja el referato argentino desde un escritorio de la AFA, como parte de la patronal, pero también es titular de la AAA, el principal gremio que nuclea a los árbitros.

Su expansión inmobiliaria contrasta con sus orígenes. Durante años, su patrimonio se resumió en esa única vivienda familiar, en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. Era una casa modesta, de una planta, a la que sumó, con esfuerzo, una planta alta con dos habitaciones y un baño, en la calle Pablo Giorello al 800 de la localidad de Sáenz Peña, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Hoy, tras las refacciones, la vivienda muestra una fachada moderna de líneas rectas, revestimiento gris, detalles en piedra natural y carpinterías negras.

El 15 de febrero de 2023 , sin embargo, Beligoy adquirió una casona en Saint Thomas Sur, según consta en los registros de ARBA. “Empezó a buscar en Terralagos de Canning y terminó en ese barrio”, contó una fuente del arbitraje que lo conoce mucho y que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva estricta de su nombre por temor a represalias.

Ubicado en el partido de Esteban Echeverry, a una hora de la ciudad de Buenos Aires, el country Saint Thomas es uno de los más grandes de la zona Sur y está dividido en cinco sectores. “Los más exclusivos son el oeste y este, donde los lotes pueden costar hasta US$350.000″, explicó un vecino. En ese sector viven, por ejemplo, varios jugadores de River y Boca.

El barrio ocupa una superficie total de 360 hectáreas y cuenta con 27 hoyos de golf, canchas de fútbol, tenis, paddle, hockey, piletas abierta y cubierta, gimnasio y spa, entre otras “ammenities”. Las fuentes del sector inmobiliario lo destacan además por su ubicación privilegiada, cerca de shoppings, bancos, colegios, supermercados, iglesias y servicios médicos.

Dentro del sector sur del country, Beligoy compró la parcela 176. Según los registros de ARBA, la casa tiene 339 m² construidos y una valuación fiscal de $6.514.485 , en un terreno de más de 856 m², de acuerdo con los datos disponibles en el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense. ¿Su valor aproximado? Las estimaciones consultadas por LA NACION ubican su precio de mercado en torno a los US$ 700.000, aunque algunas valuaciones lo elevan hasta los US$ 900.000. Se trata de estimaciones inmobiliarias, no del valor de compra que figura en la escritura.

Pero el patrimonio inmobiliario hasta ahora identificado no agota sus adquisiciones, ni las de su entorno familiar. Beligoy también cuenta con una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en alrededor de US$ 50.000, mientras que una Jeep Compass modelo 2025 figura a nombre de su mujer y tiene un valor estimado de 35.000 dólares.

El jefe de los árbitros no respondió los mensajes que le envió LA NACION durante los últimos días para consultarlo sobre la compra de la propiedad en Saint Thomas, el origen de los fondos utilizados para adquirir sus inmuebles y los pagos que recibió de la AFA.

Beligoy fue denunciado esta semana por el legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso por el delito de lavado de activos tras la investigación de LA NACION . La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, el mismo que ahora está encargado del expediente por la mansión de Pilar. Pero rápidamente se trabó por un conflicto de competencia.

Rafecas sostuvo que debe tramitar en el fuero Penal Económico , el mismo criterio que adoptó hace un año con la mansión de Pilar, pero el fiscal Guillermo Marijuán opinó que es un delito federal y debe avanzar en Comodoro Py. Ahora deberá intervenir la Cámara Federal para resolver la disputa, una controversia que puede demorar el avance de la investigación.

La investigación de LA NACION reveló hasta ahora que Beligoy adquirió un departamento de 380 m2 en el barrio porteño de Devoto . La escritura se hizo una semana antes del Mundial.

Se trata de un departamento de 5 ambientes, a estrenar, con todas las comodidades. En el interior hay un living-comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Y en la terraza, según los planos publicados en la web del emprendimiento, hay parrilla, una superficie donde se puede construir un quincho y un baño adicional.

La compra del inmueble incluyó dos espacios adicionales en el subsuelo del edificio. Entre ambos aportan otros 43 metros cuadrados.

Según el informe del Registro de la Propiedad Inmueble, el jefe de los árbitros declaró haber pagado US$490.000 por la propiedad, un monto que plantea interrogantes frente a los valores de mercado relevados por este diario. Los números no cierran. De hecho, el mismo estudio arquitectónico promociona un departamento “a estrenar” en Villa Devoto, con 148 metros cuadrados cubiertos y 57 m2 exteriores, a US$710.000 . Ese valor equivale a poco más de US$4000 por metro cuadrado.

LA NACION también reveló esta semana que Beligoy recibió más de $420 millones de la AFA desde 2020, con entregas de sumas de dinero en efectivo y, luego, transferencias desde cuentas de la entidad que preside Tapia.

Los pagos en efectivo y en negro se extendieron desde noviembre de 2020 hasta abril de 2022 por un monto que, actualizado por inflación, supera los $300 millones. Y luego continuaron a través de transferencias bancarias, con justificativos como “asesoramiento” y “seminarios” que superaron, también actualizados, los $120 millones, según surge de una planilla secuestrada por la Justicia en la sede de la AFA, cuya copia obtuvo LA NACION .

Los registros internos de la AFA detallan las entregas de dinero a Beligoy con fecha, monto exacto, si se abonó en efectivo o desde una cuenta bancaria, y un número de asiento contable . Así, consta que recibió más de $10,8 millones entre 2020 y 2022, cifra que hoy supera los $306 millones, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional del INDEC.

Beligoy también quedó bajo la lupa porque desembolsó más de US$260.000 en un emprendimiento inmobiliario en La Plata que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

El 3 de mayo de 2024. Beligoy desembolsó US$139.745 para comprar el departamento “B” del sexto piso, más una cochera, en el edificio que la inmobiliaria Abes construía, al costo, en la calle 59 número 784, entre 10 y 11, de La Plata. Ese mismo día aportó otros US$121.745 por el departamento “B” del quinto piso del mismo edificio, dentro del llamado “Fideicomiso Lucero”. En total, US$261.490 entre ambas unidades.

Fuente: La Nación