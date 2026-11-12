Bastián Jeréz, el nene que se accidentó con un UTV en Pinamar, habló por primera vez del choque: “¿Por qué me pasó esto?”

El rugido de los motores, las maniobras sobre los médanos y la adrenalina de acelerar en la arena forman parte de la postal de cada verano en Pinamar y otros destinos de la Costa Atlántica . Pero detrás de esa diversión también hay una realidad que se repite temporada tras temporada por accidentes fatales , familias que terminan en los hospitales y una actividad que genera polémica.

El caso de Bastián Jerez , el nene que sufrió lesiones gravísimas tras un choque entre un UTV y una camioneta en enero de este año, se convirtió en uno de los principales focos de la discusión sobre cómo regular estos vehículos.

Mientras la Legislatura bonaerense busca avanzar con dos proyectos que plantean distintas restricciones, el Municipio de Pinamar prepara un sistema de identificación para los UTV y cuatriciclos, y anticipa controles con drones y efectivos policiales en los médanos para esta temporada.

El 12 de enero de 2026, Bastián viajaba por la zona de La Frontera , en Pinamar, cuando el UTV en el que se encontraba con su papá chocó de frente contra una Volkswagen Amarok. El impacto le provocó lesiones gravísimas. Después de varios meses de internación y numerosas operaciones, comenzó una nueva etapa de recuperación .

Actualmente, el nene se encuentra en un centro especializado donde realiza rehabilitación intensiva desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está en una silla de ruedas postural y necesita ayuda de sus padres para levantarse de la cama, comer y realizar otras actividades que son cotidianas para cualquier niño.

“Bastián está bien, se encuentra estable y fuera de peligro”, contó su mamá en diálogo con TN , pero también anticipó que el camino de recuperación va a ser largo. La mujer explicó que todavía están evaluando las secuelas que dejó el impacto. Los médicos siguen realizando estudios para conocer cómo quedó después del golpe y, dentro de unos 15 días, volverán a internarlo en San Justo para revisar su evolución.

“Él todavía no tiene su motricidad al 100%” , explicó. Por el momento, tampoco pudo regresar a la escuela porque toda la rutina está organizada alrededor del tratamiento.

En medio de ese proceso, durante el último fin de semana ocurrió algo que emocionó a su familia. Por primera vez, Bastián preguntó por qué le había pasado lo que vivió.

“Se acuerda de todo. Se acuerda de que estaba con su papá, con sus amiguitas, pero no de que se subió al UTV. El otro día me pasó algo que me conmovió muchísimo. Me dijo ‘mamá, por qué me pasó esto’” , relató Macarena.

La mujer contó que intentó explicarle la situación desde su fe y transmitirle que había logrado sobrevivir a un momento muy difícil. “¿Qué se le puede decir a un nene de 9 años? Le dije que el diablo a veces mete la cola, que existe la maldad, pero que él crea en Dios porque eso lo salvó . Le pedí que siguiera siendo fuerte, que estábamos en una etapa importante de recuperación", reveló.

“Se emocionó mucho. Está atravesando un cuadro emocional muy fuerte. Llora por cosas que lo emocionan. Él es muy sensible”, contó.

Según explicó, la psicóloga que acompaña al nene consideró positivo que comenzara a preguntar por lo sucedido. “Eso habla favorablemente de su evolución neurológica”, le dijo.

La recuperación de Bastián también obligó a su familia a reorganizar por completo su vida . Su mamá contó que antes tenía tres trabajos y que ahora solamente puede sostener uno, porque está dedicada casi por completo al cuidado de su hijo.

La situación también cambió la rutina de su hija de 15 años, que tuvo que asumir responsabilidades en la casa mientras su mamá acompaña al nene durante las jornadas de rehabilitación. “Nos cambió la vida totalmente” , resumió.

A las dificultades cotidianas se suman los gastos de traslado, el tratamiento y la necesidad de adaptar la vivienda para que Bastián pueda regresar . La mujer alquila una casa que no tiene la infraestructura necesaria para un chico que utiliza una silla de ruedas.

“ Queremos volver a casa, pero no tiene la infraestructura para tener a un nene en silla de ruedas. Me sigo endeudando y ya no sé qué más hacer”, explicó.

En ese contexto, contó que pidió asistencia al Municipio de Moreno , donde vive la familia, pero aseguró que recibió un trato que la hizo sentir maltratada. “Yo nunca antes había pedido nada, pero ahora estoy en una situación límite. Me fui mal de la municipalidad, peor que como había llegado, porque me atendieron horrible ”, denunció.

Según su relato, durante esa consulta le sugirieron que se mudara con el papá de Bastián, pese a que, según aclaró, no están en pareja desde hace cinco años. “Me sentí desamparada. Estamos solos, no tenemos ayuda de nadie”, expresó.

Para afrontar los gastos, comenzó a organizar una rifa y busca reunir dinero para sostener los traslados y las necesidades que demanda la recuperación.

La mamá también hizo una aclaración sobre el accidente y la responsabilidad que recayó sobre el padre. “Hay una historia mal contada. No saben cómo es él como padre. Solo sé que subió para dar un paseo y pasó lo peor. Nunca quiso que esto pasara”, manifestó. Y agregó: “Fue un accidente y lo estamos pagando muy caro” .

Tras el accidente, los senadores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas , del bloque Unión y Libertad, presentaron una iniciativa para establecer reglas más estrictas sobre el uso de cuatriciclos, UTV y vehículos areneros.

El proyecto fue ingresado a principios de este año y llevado a comisiones recién en octubre, pero luego se decidió avanzar en un texto unificado con la propuesta del senador Mario Ishii , del bloque Fuerza Patria, con interconsultas del Poder Ejecutivo.

A partir de la semana que viene se empezará a trabajar en conjunto en la comisión de Transporte, según anticiparon a TN los senadores Kikuchi y Vargas.

La iniciativa de Ishii plantea crear un Régimen Provincial de Regulación, Control y Seguridad para estos vehículos. Entre sus principales puntos, propone prohibir su circulación en calles, avenidas, rutas, playas, dunas, zonas costeras, reservas naturales y espacios públicos recreativos .

Sin embargo, contempla excepciones para corredores y predios habilitados, además de zonas rurales destinadas a tareas productivas.

También establece la creación de un registro provincial obligatorio, identificación visible, verificación técnica anual y requisitos de seguridad para conductores y vehículos . Entre ellos, casco integral homologado, protector cervical, pechera, guantes, botas, licencia habilitante y seguro de responsabilidad civil.

Los UTV y areneros, además, deberán contar con limitadores electrónicos de velocidad.

El régimen sancionatorio propuesto contempla multas de entre 500 y 10.000 unidades fijas , inhabilitaciones de hasta diez años, secuestro de vehículos y hasta decomiso definitivo en casos de reincidencia grave.

La otra iniciativa plantea una prohibición general de circulación y estacionamiento de vehículos motorizados en playas marítimas y fluviales de la provincia, con excepciones limitadas para emergencias, servicios públicos y asistencia a personas con discapacidad.

Mientras que en el partido de la Costa está prohibida la circulación de estos vehículos desde el 2018, tras un decreto de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, Pinamar, Villa Gesell y Necochea decidieron no adherirse .

La agenda turística en estos municipios promociona travesías guiadas por bosques y médanos, con recorridos en UTV y cuatriciclos, experiencias off road y jornadas premium. A eso se suman los servicios de alquiler, guardería, mantenimiento y comercialización de vehículos.

En ese contexto, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren , se manifestó en contra de una prohibición total de la actividad y defendió la posibilidad de mantenerla bajo un esquema de control.

Tras una medida judicial que restringió las actividades motorizadas en La Frontera cuando ocurrió el accidente de Bastián, el jefe comunal sostuvo que la práctica forma parte de una “tradición de la ciudad” y que su impacto alcanza también a los turistas que utilizan camionetas 4x4 y otros vehículos de manera recreativa.

“Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla”, dijo el intendente en ese entonces.

Desde el municipio explicaron a TN que ya trabajan en un sistema de identificación local para los UTV y cuatriciclos . La iniciativa contempla empadronar los vehículos y entregarles una identificación propia , similar a una chapa patente, que permita reconocerlos y facilitar los controles.

Según precisaron, ya hay unos 400 UTV inscriptos en el nuevo padrón y esperan superar los 2.000 antes del comienzo del verano. El sistema se trabajó a través de una ordenanza y con intervención de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Además, anticiparon que durante la temporada habrá controles en la zona de médanos a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense , con drones y efectivos policiales.

Uno de los puntos que el Municipio considera más problemático es La Olla , un sector privado donde, según explicaron, la fiscalización corresponde al Ministerio de Seguridad y a la Policía, con intervención de la fiscalía. Desde la administración local sostienen que no tienen injerencia directa sobre ese espacio.

“Es importante que cada UTV y cuatriciclo tenga la identificación que le vamos a dar, porque de esa manera la Policía puede atrapar a los que hacen maniobras peligrosas o permiten que manejen menores”, señaló el secretario de gobierno Francisco Montes.

También remarcó que, a su entender, los episodios más riesgosos ocurren en las zonas privadas de médanos y no en los corredores habilitados por el municipio. Como antecedente, mencionaron que durante la temporada pasada la Policía y la Justicia secuestraron once camionetas que realizaban maniobras peligrosas en La Olla.

“ Eso sirvió para desalentar este tipo de prácticas. En años anteriores nos quedaba suelta la pata de los UTV, que no podían ser identificados. Este año vamos a poder avanzar sobre ellos también”, explicaron.

Desde el gobierno local también señalaron que Pinamar lleva cinco años sin registrar muertes en esa zona , aunque reconocieron que el accidente de Bastián fue gravísimo. Como contraste, mencionaron los dos fallecimientos ocurridos en los médanos de Villa Gesell durante el verano pasado.

“Hasta ahora no teníamos datos precisos sobre cuántos UTV hay. Ahora, a partir de esta regulación, vamos a poder dimensionar el parque automotor y, en base a esos datos, tomar medidas ”, advirtió Montes.

El Observatorio Vial de la Fundación Estrellas Amarillas elaboró un relevamiento sobre los siniestros ocurridos durante 2025 en el Partido de La Costa y General Lavalle, tanto sobre la Ruta Provincial 11 como dentro de los cascos urbanos y los médanos.

El informe registró 276 siniestros viales en el período analizado. De ese total, 198 personas sufrieron lesiones leves, 58 lesiones graves y 20 fallecieron en toda la región.

Una de las últimas muertes que se produjeron en los médanos fue la de Sergio Gustavo Guibar , de 55 años, que volcó con su UTV en la zona de El Arenal, en Costa del Este . Fue trasladado con vida, pero murió el 20 de enero, tras sufrir complicaciones cardíacas.

Tres días más tarde, Gabriel Cozzolino , de 30 años, murió en Villa Gesell al chocar de frente con un cuatriciclo mientras practicaba enduro en los médanos de la zona de Tarifas, junto a la Ruta 11.

“Nos preocupa la manera en que se desarrollan las actividades con estos vehículos y la falta de protección y cuidado, y los riesgos que todos los años se viven en la costa ante la falta de regulación, control y fiscalización”, expresó Silvia, integrante de la Fundación Estrellas Amarillas, en diálogo con TN .

Las normas para manejar cuatriciclos y UTV:

Desde la organización remarcan que, más allá de las campañas de concientización que ellos vienen haciendo durante años, también requiere controles efectivos, formación de conductores y una regulación que contemple los riesgos particulares de la circulación en estos terrenos que se vuelven tan irregulares y peligrosos para la vida.

Fuente: TN