Balearon en la cara a una nena de 13 años durante una disputa entre familias por un terreno en Tres de Febrero

Una nena de 13 años fue baleada en la cara mientras se encontraba en el patio de su casa en el barrio Villa Esperanza, partido bonaerense de Tres de Febrero , en medio de una disputa entre familias por un terreno . No hay sospechosos detenidos hasta el momento, informaron fuentes policiales.

Todo sucedió cuando la chica estaba en su casa y de repente fue alcanzada por un disparo de arma de fuego. La bala ingresó por el pómulo izquierdo y terminó en la zona del ojo derecho .

Los familiares de la víctima la trasladaron de inmediato al Hospital Bocalandro, donde recibió la primera atención médica, y luego fue derivada al Hospital de Pediatría Garrahan , en la Ciudad de Buenos Aires, para una atención de mayor complejidad.

Los policías de la Comisaría Tres de Febrero 11ª intentan identificar al autor del disparo. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Fuente: TN