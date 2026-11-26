En 2027, el barrio “El Divino” volverá a revolucionarse. Catorce años después de que Avenida Brasil se despidiera de la televisión, TV Globo prepara el regreso de esta novela que se convirtió en uno de los grandes fenómenos a nivel mundial. La secuela, que tiene previsto su estreno en la pantalla brasileña para fines de enero, recuperará el universo creado por João Emanuel Carneiro y volverá a poner frente a frente a dos de sus figuras centrales: Carminha (interpretada por Adriana Esteves ) y Nina ( Débora Falabella ).

El anuncio de esta segunda vuelta despertó una enorme expectativa no sólo entre los seguidores brasileños sino también en todo el mundo. De hecho, en la Argentina la repetición de la novela original por la pantalla de Telefe está funcionando muy bien (ha superado los 9 puntos de rating en más de una ocasión), demostrando su gran popularidad y éxito a pesar del paso del tiempo. Lo mismo sucede con su presencia en el streaming, siendo una de las novelas más vistas en el catálogo de Prime Video .

Si bien la repercusión y el cariño del público por esta ficción siguen intactos, el gran desafío para su creador y sus protagonistas de llevar a cabo una segunda parte es inmenso: cómo continuar una historia que tuvo un desenlace contundente y cuyos personajes quedaron tan instalados en la memoria de los espectadores. La respuesta la iremos viendo capítulo a capítulo, pero, sin dudas, recaerá en las consecuencias de las decisiones del pasado y en la posibilidad de que una villana pueda cambiar de piel. “Es un regalo enorme de la vida, una sorpresa, un estímulo para la autoestima. Es genial saber que estás haciendo algo que a la gente le encanta” , dijo Adriana Esteves sobre la oportunidad de volver a encarnar este papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Por su parte, Débora Falabella se mostró entusiasmada de volver a compartir escenas con sus compañeros y anticipó que la continuación no buscará repetir la fórmula de la primera entrega. “ Avenida Brasil vuelve totalmente renovada” , aseguró.

Sobre cómo surgió la idea de hacer una segunda temporada en vez de una remake (algo que está muy de moda por estos tiempos), su creador, João Emanuel Carneiro, explicó: “Ya tenía esta idea, y la dirección de TV Globo me la encargó. Así que fue doblemente especial. El reto, para mí, reside precisamente en la continuidad porque es algo nuevo y diferente. Es muy gratificante volver a ese mundo que creé. Hay un aspecto que incluso resulta fácil, porque ya conozco a los personajes y a los actores. Por otro lado, es un reto enorme, una exigencia mayor” , contó el realizador en diálogo con O Globo.

La nueva historia estará situada 14 años después de los acontecimientos de la primera novela. En ese tiempo, el mundo de “El Divino” habrá cambiado y varios de sus habitantes parecerán haber encontrado cierta estabilidad. Tifón (Murilo Benício), por ejemplo, se habrá convertido en un empresario todavía más exitoso y su familia continuará unida, con la impresión de que las heridas que dejó el pasado finalmente comenzaron a cicatrizar.

Pero esa tranquilidad se verá alterada por la reaparición de Carminha. Después de cumplir su condena en prisión y permanecer alejada de la familia, Carmen Lucia Moreira de Souza Araújo regresará con una imagen pública completamente diferente. Ahora, la ex de Tifón será la cara de una organización no gubernamental dedicada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, instalada en el “tiradero”, lugar en el que vivía su madre Lucinda. De hecho, la primera imagen oficial del personaje, difundida por Globo, ofrece una pista sobre esta transformación: la antigua villana aparece con una remera que lleva las inscripciones “ONG” y “Mãe Lucinda”, lo que da a entender que su nueva vida está asociada al trabajo social y al compromiso con los más débiles como hacía su madre.

Esta nueva labor le permitirá recuperar cierto reconocimiento público como también acercarse nuevamente a quienes lastimó en el pasado. Su intento de reconciliación empezará por su hija Ágata (Karol Lannes), que creció marcada por su ausencia y será su llave de acceso para volver a entrar en la familia. Muricy (Eliane Giardini), la mamá de Tifón , tendrá un papel importante en ese acercamiento. Por supuesto que este regreso inesperado también tendrá un fuerte impacto en la vida de Nina. Para ella, esta reaparición representará la posibilidad de que vuelvan a abrirse heridas que ya parecían cerradas.

Sin embargo, el gran interrogante que mantendrá toda la trama será si esa transformación es genuina o si detrás de la nueva imagen de Carminha todavía se esconde esa mujer capaz de manipular a todos para conseguir lo que quiere. “La premisa es la siguiente: Carminha, 14 años después, se ha convertido en una santa, trabajando con personas vulnerables en una ONG. El basurero ahora es un vertedero sanitario. La pregunta es: ‘¿Se ha convertido realmente en una santa o no?’ ‘¿Se reencontrará con su familia con buenas o malas intenciones?’. Me gusta mucho explorar la posibilidad de que las personas tomen un camino u otro”, lanzó Carneiro, sembrando la duda alrededor de este “discurso de redención” y supuesto “ejemplo de superación”.

“ No me lo puedo imaginar. Una vez más, voy a confiar en el guion de João, en este maravilloso equipo , en este reparto deslumbrante; es un regalo estar con ellos de nuevo. Entregarme por completo, literalmente con mi rostro y mi valentía … 14 años después” , confesó la propia Esteves en el programa Conversa com Bial sobre cómo será volver a ponerse en la piel de Carminha. Una sensación que ya había compartido en la presentación oficial de esta nueva entrega a mediados de octubre. “Estoy preocupada por mis picos de presión porque hacer de Carminha no es nada fácil” , bromeó la actriz sobre esta malvada que significó tanto en su carrera.

Desde que se supo la noticia de que Avenida Brasil iba a tener una segunda parte, las especulaciones se pusieron en marcha. Las versiones de que el personaje de Nina tendría una participación especial y sólo regresaría por algunos capítulos fue una de ellas; algo que fue rotundamente desmentido por la propia intérprete y por el creador de este título. Mientras que Falabella dejó en claro que formará parte de todos los episodios, Carneiro anticipó que su personaje tendrá un protagonismo aún mayor que en la primera entrega por su capacidad para moverse entre los límites de la heroína y la villana. “ Creo que el éxito de Avenida Brasil se debió también a que Nina era una heroína que actuaba como una villana. Nunca envejeció, no era una mojigata, no era aburrida. Actuaba como una villana. Ahora, en cierto modo, será lo mismo”, confirmó el showrunner .

En el caso de esta “mitad heroína, mitad villana”, todos estos años transcurrieron lejos de Brasil. Instalada junto a Jorgito (Cauã Reymond) en Qatar, donde él trabaja como entrenador de fútbol, atravesará una crisis profunda después de la muerte de su hijo. Esta pérdida será uno de los acontecimientos que marcarán el punto de partida de la secuela y que pondrá a prueba una relación que, al final de la novela original, parecía haber encontrado su final feliz. “Lo interesante de hacer una secuela es ver a esos personajes después de 15 años. Como televidente, me encantaría verla” , admitió Falabella en una reciente entrevista para un medio de su país.

Sin embargo, también se refirió a la responsabilidad que implica retomar una ficción que tuvo semejante repercusión; incluso hasta el día de hoy. “Tuve miedo. Una novela que fue un fenómeno da miedo repetirla. Superar las expectativas de la gente que le tiene tanto cariño es una gran responsabilidad”, confesó quien fue convocada para este proyecto hace más de un año. “Para mí es muy emocionante reencontrarme con todos. Volver a hablar y vivir personajes que interpretamos hace 15 años es muy diferente e interesante. Estoy muy animada” , agregó.

Además de Esteves y Falabella, Avenida Brasil 2 contará con la presencia de varios de sus protagonistas originales. La confirmación de Murilo Benício , quien interpretó a Tifón, y Cauã Reymond , quien le dio vida a Jorgito alias “Patata”, hacen que el cuarteto estelar permanezca inalterable. También estarán Eliane Giardini como Muricy, Marcos Caruso como Leleco, Letícia Isnard como Ivana, Juliano Cazarré como Adauto y Karol Lannes como Ágata.

Otro regreso que generó expectativa es el de Heloísa Périssé , quien volverá a interpretar a Monalisa, aunque su participación será temporal. Según trascendió en medios brasileños, la pareja de Tifón morirá de una manera trágica en los primeros capítulos. Mel Maia , que en la primera versión encarnó a Rita durante su infancia, también formará parte de la secuela, pero no retomará aquel papel sino que interpretará a Jussiele, un personaje nuevo que hará tambalear la relación entre Nina y Jorgito.

Entre las incorporaciones nuevas se encuentra Thomás Aquino , quien encarnará a Renan Vitória, una figura emergente de “El Divino” que se convertirá en el nuevo enemigo de Tifón. Es que la secuela no se limitará a recuperar las disputas familiares y sentimentales de sus protagonistas, sino que también buscará retratar las transformaciones del barrio y sus habitantes, abordando las problemáticas actuales de los barrios periféricos de Río de Janeiro como la presencia de milicias y el crecimiento de las apuestas clandestinas.

En ese escenario, Tifón tendrá un papel clave: ayudar a los vecinos frente a las intimidaciones y los abusos y controlar las actividades ilegales en la zona. Es aquí donde el personaje de Aquino aparecerá como uno de sus rivales, al punto de establecer una alianza con Carminha.

Jéssica Ellen , por su parte, interpretará a Jade, una joven con aspiraciones de estudiar ingeniería genética en los Estados Unidos, mientras que Thalita Carauta dará vida a Salomé. Karine Teles, Ravel Andrade, Cris Vianna, Thiago Rodrigues, Drico Alves, Ernani Moraes, Fábio Scalon, Roberto Bomfim, Nívea Maria, Joaquim Lopes, Letícia Lima y Evelyn Castro son las otras caras nuevas que se sumarán a esta historia.

Es cierto que no todos los intérpretes de la primera versión regresarán . De hecho, ya hubo dos actrices que confirmaron que no serán parte de esta segunda vuelta. Una de ellas es Isis Valverde , la actriz que interpretó a Suelen. La modelo explicó que otros compromisos profesionales le impedían participar. La otra es Vera Holtz , la intérprete recordada como Madre Lucinda. En su caso, la actriz decidió priorizar sus proyectos teatrales. Su ausencia tendrá, de todos modos, una explicación dentro de la ficción. Su personaje habrá muerto durante los años que separan ambas historias, algo que será contado durante la primera semana de la secuela y tendrá consecuencias directas en la vida de Carminha, que quedará a cargo del espacio que antes ocupaba la mujer.

Tampoco está previsto el regreso de Débora Nascimento , quien interpretó a Tessália (la novia de Leleco). Respecto a la muerte de personajes como Max ( Marcello Novaes ) y Nilo ( José de Abreu ), el autor admitió haberse arrepentido de esta decisión, ya que limitó sus posibilidades narrativas dentro de la nueva producción. Algo similar ocurrió con la idea de que Jorgito y Nina tengan un hijo al final de la primera parte. Esta decisión terminó generando un problema para la construcción de la secuela. “Si hubiera sabido que iba a continuar, habría hecho algunas cosas de otra manera. Por ejemplo: no habría puesto a ese bebé al final. La tragedia en la vida de la pareja es que perdieron a su hijo. El niño murió”, anticipó Carneiro sobre cómo resolvió el dilema.

La continuación de esta novela también explicará qué ocurrió con algunos personajes que no estarán en esta etapa. Entre esas historias se encuentran la de Silas ( Ailton Graça ) e Ivana que, aunque al final de la primera parte habían formado pareja, los nuevos capítulos contarán que la relación no prosperó y que terminaron separados. También se revelará que Olenka ( Fabiula Nascimento ) se marchó de Río de Janeiro después de su separación de Adauto.

Esta nueva apuesta Carneiro volverá a estar acompañado por los guiones de Vincent Villari, Eliane Garcia, Marcia Prates, Marta Rangel y Paula Amaral. Mientras que Henrique Sauer estará a cargo de la dirección general, Ricardo Waddington volverá a la emisora carioca para ocuparse de la dirección artística. “Es una continuación que mantiene el sello distintivo que siempre ha definido la obra: una trama trepidante, acontecimientos en cada capítulo, una historia que nunca deja de avanzar”, aclaró Waddington mientras remarcaba que la intención es recuperar la identidad de aquella historia y, al mismo tiempo, construir un relato que tenga sentido para los personajes después de tantos años.

Si bien el elenco firmó sus contratos en noviembre de 2025, recién durante la presentación oficial en el UpFront Globo 2027 (a mediados de octubre) tuvieron luz verde para confirmar que Avenida Brasil 2 ya era un hecho. Tras algunas reuniones y ensayos, el rodaje comenzó en octubre pasado en los Estudios Globo. De hecho, pudimos ser testigos de sus encuentros en el set a través de varias publicaciones que los protagonistas compartieron en sus redes sociales.

Mientras que el estreno en Brasil está previsto para el 25 de enero de 2027, en el horario central de TV Globo , todavía resta saber cuándo y de qué manera esta esperada continuación llegará a la Argentina . Según pudo saber LA NACION , Telefe ya avanza en las negociaciones para quedarse con los derechos de emisión y llevar nuevamente la historia a su pantalla, tal como ocurrió en 2013 y en las posteriores repeticiones. Y si todo avanza como lo esperado, también el año próximo se podrá ver esta continuación por estas tierras. Dicho esto, lo cierto es que cada vez falta menos para resolver un gran interrogante que, más de una década después, sigue despertando curiosidad entre los fans de Avenida Brasil : ¿Carminha cambió de verdad o todavía tiene una última venganza entre manos?

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Trabaja en medios gráficos desde 2007. Es redactora (...) Ir al perfil

Fuente: La Nación