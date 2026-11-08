Así se vivió entre los fieles la visita de León XIV a la plaza San Martín

Josefina, de 13 años, lloraba mientras repetía una y otra vez la misma frase, subida a los hombros de una amiga: “¡Me saludó, me saludó!“. León XIV acababa de despedirse de quienes lo habían esperado en la Plaza San Martín y ella estaba convencida de que el Sumo Pontífice le había dirigido un saludo personal. A su alrededor, otros levantaban sus celulares para registrar los últimos instantes de su paso.

A pocos metros, una pareja que había quedado en una posición menos favorable intentaba encontrar un lugar desde donde pudiera verlo. “¡Queremos ver al Papa!“ , reclamaban, mientras otras personas pedían que quienes estaban adelante se corrieran. La emoción del encuentro convivía así con la ansiedad de quienes, pese a haber esperado durante horas, no conseguían distinguir al Pontífice entre la multitud.

La escena resumió el tono del primer encuentro público de León XIV con los argentinos: entusiasmo, euforia, fervor, y expectativa. Después de aterrizar en Aeroparque y ser recibido por el presidente Javier Milei, el Papa llegó a la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, para realizar su primera actividad pública en el país: una ofrenda floral ante el monumento al “Libertador”.

Entre los presentes se veían banderas argentinas, de las Islas Malvinas y del Vaticano, además de imágenes del Papa que flameaban. Los vendedores ambulantes ofrecían gorras albicelestes y pequeñas lámparas con la imagen de la Virgen de Luján. También llamaba la atención un chico vestido de granadero a caballo.

Entre la multitud Mariela, una devota que se unió al coro para interpretar varios cantos litúrgicos durante la larga espera, vivió la presencia del Pontífice como un acontecimiento extraordinario.

“Es sobrenatural que esté acá” , manifestó, subrayando que se trata de la primera visita papal a la Argentina desde 1987. Además, destacó la fortaleza de León tras superar el cáncer de pulmón del que fue operado recientemente que puso en duda su gira por Latinoamérica. “Es un milagro de Dios” , agregó.

A su lado, Juan, integrante de la Pastoral de Música de la Diócesis de San Isidro que lideró el coro en la plaza, sostuvo que la visita del papa representaba una oportunidad de renovar la fe y de reunir a personas de distintas ideologías y doctrinas.

“¿Cómo puede ser que estemos divididos como Iglesia? Como decía el papa Francisco, los teólogos discuten, pero a través de la música nos unimos todos ", expresó. “La llegada del papa es una bendición. Creo que vino acá para volver a su raíz. Acá, en este continente, la fe se vive con mucha fuerza”, añadió.

Mientras tanto, algunos conversaban para acortar la espera. Entre banderas de Paraguay y Brasil, también se mezclaban algunos extranjeros. Otros seguían atentos cada detalle del operativo o buscaban el mejor lugar para ver a León, mientras un grupo aprovechaba los momentos de poco barullo para corear: “¡Viva Cristo!”.

Fuente: La Nación