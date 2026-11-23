Este lunes los trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron que durante el mes de diciembre llevarán adelante medidas de fuerzas en todos los aeropuertos del país.

De acuerdo con el posteo en X del coordinador nacional del sindicato, Marcelo Belelli , el paro tiene como objetivo reclamar al Gobierno nacional las mejoras salariales, operativas y de financiamiento .

El comunicado de ANAC afirma que durante diciembre pueden desarrollarse “paros a la japonesa”, retención de tareas y la paralización por completo de las actividades .

“Lamentablemente, esta determinación se toma después de la absoluta falta de convocatoria por parte del Gobierno nacional para discutir los problemas que hoy ahogan a los trabajadores y desfinancian al organismo”, afirmaron desde ATE- ANAC.

En el comunicado señalan que no están de acuerdo con las mejoras salariales en otras áreas del estado , mientras que el personal de ANAC mantiene a sus trabajadores con un sueldo que no es acorde con el peso de la actividad aeronáutica en todas sus facetas. “Es injusto y discriminatorio”, redactaron.

“Sufrimos un congelamiento salarial desde hace 10 meses ”, resaltaron y recordaron que hace tres años el Gobierno no convoca a tratar paritarias del sector que regula, controla, fiscaliza y presta tareas fundamentales en las emergencias aéreas.

Al cierre del comunicado, señalaron que le darán al Gobierno el plazo de una semana con la expectativa de acordar una salida al conflicto , pese a las respuestas de amenazas con denuncias penales a los trabajadores.

De lo contrario, Belelli afirmó que durante las medidas de fuerza se garantizará “ el cumplimiento estricto de los criterios de esencialidad y los servicios mínimos para resguardar la seguridad operacional mientras reclamamos por nuestros derechos laborales”.

“Además, exigimos al Estado que cumpla con las últimas auditorías internacionales, en sintonía con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo”, cerró el comunicado.

Fuente: TN