“Alarma permanente”: temor en Lanús y el doble de reclamos por supuestas fugas de gas tras la explosión con un muerto

Desde hace casi dos días, vecinos de la localidad de Remedios de Escalada , en el partido bonaerense de Lanús , se comunican con las líneas de emergencia de la municipalidad, de bomberos y Metrogas para denunciar que sienten olor a gas en su barrio. La explosión que ocurrió este viernes durante una obra cuando operarios rompieron un caño dejó un muerto, varios heridos y destrozos materiales, y también generó temor entre los residentes de la zona . Sin embargo, tanto la empresa distribuidora como la intendencia negaron que se haya producido una nueva fuga .

“Lógicamente, los vecinos de Lanús están muy preocupados ante lo sucedido y estamos recibiendo muchos reclamos por olor a gas. Cada uno de ellos está siendo verificados por bomberos y Defensa Civil”, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION . Hasta el momento, afirmaron, todos los casos denunciados resultaron ser falsas alarmas y las mediciones sobre posibles fugas que hizo la compañía dieron negativas .

Desde Metrogas agregaron que, además de los trabajos específicos relacionados con el incidente del viernes, cuadrillas de la empresa están recorriendo la zona para reconectar el servicio de las viviendas a las que se les vio interrumpido por el trágico siniestro.

Sentada en el patio delantero de su casa, sobre la calle Monseñor Rómulo Di Giorno, a pocas cuadras del lugar de la explosión, Marina Joski intenta recuperar algo de tranquilidad después de los momentos de terror que vivió junto a sus vecinos . “Estamos tratando de bajar los niveles de ansiedad. Cuando explotó todo, estábamos acá y ayudamos a evacuar. Fue terrible, fueron dos explosiones”, recuerda. Sin embargo, advierte que el miedo sigue presente y que la falta de información no hace más que profundizarlo . “No sabemos nada. Falta comunicación”, cuestiona.

Según cuenta, la preocupación se extendió a buena parte del barrio y cualquier indicio de una posible fuga de gas vuelve a encender las alarmas . Los vecinos organizaron un grupo de WhatsApp, del que participan unas 500 personas, para mantenerse comunicados y coordinar reclamos . “Cualquier escapecito de gas, cualquier olorcito, genera llamadas y se activa un protocolo. Ahora están Defensa Civil y el municipio interviniendo, pero eso también hace que se genere una alarma permanente. Todo el tiempo hay sirenas. Remedios de Escalada está así”, describe. La mujer recuerda, además, que en 2017 se produjo otra explosión en la zona.

En su vivienda, el suministro eléctrico regresó recién anoche y, aunque también tiene gas, todavía no se anima a utilizarlo . “Nos dicen que no hay problema, pero no lo encendimos porque nos da miedo”, admite. Para Joski, la incertidumbre va mucho más allá de los daños materiales y de las familias que todavía permanecen evacuadas. “¿Quién va a continuar los trabajos? ¿Cómo se va a supervisar? ¿Qué garantías tenemos de que no vuelva a ocurrir? ”, se pregunta. Y concluye: “Más allá de la reparación de los daños materiales, está el daño psíquico. Es el miedo, la inseguridad permanente ”.

Miriam Batista vive a unas diez cuadras del lugar de la explosión, pero asegura que los problemas con las instalaciones de gas en el barrio vienen de mucho antes. “ Todos los edificios nuevos que hicieron en los últimos cinco años son eléctricos . Y no hicieron uno solo, hicieron varios”, apunta. Según su interpretación, la decisión de prescindir del gas en las nuevas construcciones responde al deterioro de la infraestructura existente. “¿Por qué los hicieron eléctricos y no con gas? Porque las cañerías ya eran muy viejas ”, expresa. Y agrega: “Si todos los edificios que hicieron en los últimos cinco años son eléctricos, ya sabían que esto funcionaba mal. Un desastre ”.

La mujer también describe las dificultades que atraviesan los vecinos con otros servicios básicos: “Agua no hay en el verano. Con el gas no tuvimos problemas”. Ahora, la explosión volvió a poner en evidencia la preocupación por el estado de las instalaciones. En los últimos días escuchó versiones sobre una nueva rotura de un caño durante trabajos con maquinaria , aunque no pudo confirmar lo ocurrido. Para Batista, el temor no se limita a lo que sucedió en el lugar de la tragedia, sino que se extiende a las condiciones de seguridad de todo el barrio .

En la esquina de Valentín Corcuera y Del Valle Iberlucea, una nueva denuncia por un supuesto olor a gas volvió a generar preocupación entre los vecinos . Sin embargo, esta vez se trató de un inconveniente menor, que pudo resolverse rápidamente. Miguel Ángel Miranda, que se encontraba realizando reparaciones en una vivienda, comenta que una mujer advirtió sobre la situación y dio aviso al personal que trabajaba en la zona. “Vinieron enseguida, revisaron todo y se solucionó el problema”, relata. Para Miranda, el episodio refleja el clima de temor que se instaló en el barrio después de la explosión, donde cualquier situación vinculada con el gas despierta sospechas y genera alarma .

El hombre, que tiene dos kioscos a la vuelta del epicentro de la tragedia, también señala que las instalaciones antiguas generan dificultades a la hora de realizar reparaciones. “ Acá sacamos el medidor y dejamos todo cerrado porque es un sistema viejo . El problema es que hay mucha confusión con los planos y no siempre se sabe bien por dónde pasan las cañerías”, explica. Además, recuerda que en los días previos a la explosión ya se percibía olor a gas en la zona . “Después pasó lo que pasó con la fiambrería, que quedó destruida”, relata. Según su testimonio, la propietaria del comercio logró salir antes de la explosión. “Por suerte, si no, habría sido terrible”, concluye.

Mariel, que vive a unas siete cuadras del incidente, comenta a LA NACION que en las inmediaciones de su vivienda no se sentía olor a gas, pero recordó que un grupo de vecinos que habitan a 200 metros del lugar de la explosión dijo este sábado que creían que había una fuga cerca de sus domicilios . “Ayer había varios lugares donde vino Defensa Civil y cortó la calle”, suma la mujer.

“Estamos parados sobre una bomba” , dispara Miriam Petrino, una vecina de Lanús que coincide en ue el temor por las pérdidas de gas se extiende mucho más allá del lugar de la explosión. “ Ayer no dormimos. Estamos todo el tiempo pendientes de las alarmas y de los grupos de WhatsApp”, cuenta.

Según destaca, en otras zonas del distrito los residentes también denuncian problemas con las instalaciones. “Lanús es un desastre. En la zona gastronómica, cerca del centro, en este momento hay pérdidas de gas. Hay un problema gigantesco, hay pérdidas por todos lados ”, afirma. Para Petrino, la tragedia dejó al descubierto una situación que mantiene en alerta a buena parte de la comunidad.

Desde Metrogas, informaron que “las llamadas se duplicaron respecto a cualquier fin de semana”, pero que solo se constataron “dos casos el sábado que fueron reparados” y uno este domingo, “una pérdida en un medidor que tiene que ser reparado por un gasista matriculado”.

El último viernes, una máquina utilizada durante los trabajos de renovación de la red de distribución de gas dañó una cañería en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea , en el centro comercial de Remedios de Escalada. El incidente provocó una explosión, un incendio y daños en comercios, vehículos y viviendas de la zona.

A través de un comunicado al que accedió este diario este domingo, Metrogas informó que continúa trabajando en la restitución del servicio de gas en los domicilios afectados mediante cuadrillas especialmente asignadas en la zona y en coordinación con las autoridades municipales.

“ Durante este domingo, las autoridades redujeron a 100 metros a la redonda el área que permanece interdicta . Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido”, se agregó. Según sumó la empresa, algunos de los vecinos afectados por el incidente ya comenzaron desde ayer a regresar paulatinamente a sus hogares.

En tanto, la Municipalidad de Lanús informó que se presentará “como querellante en la causa judicial, dado que es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”. La distribuidora no hizo comentarios al respecto.

Asismismo, la intendencia anunció medidas de asistencia a los damnificados de forma directa : “ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados en el epicentro del suceso para cubrir necesidades urgentes; eximición de tasas municipales a todos los locales del centro comercial; envío de un proyecto de ley a la Legislatura provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los residentes de la zona afectada, y la planificación de arreglos del edificio de Del Valle Iberlucea 4494, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus hogares”.

En paralelo, una multitud se concentraba sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza, e interrumpió el tránsito para reclamar justicia por la explosión en Remedios de Escalada. Con carteles, pancartas y banderas, los manifestantes ocuparon la calzada y la senda peatonal para exigir que se identifique a los responsables de la tragedia . Entre los reclamos, los vecinos apuntaron contra los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti , a quienes responsabilizan por lo ocurrido en relación con Metrogas. “Ahora resulta indispensable una Escalada unida y que busque a los culpables”, coreaban los manifestantes.

En agosto pasado, Manzano se quedó con la mayoría accionaria de la empresa tras adquirir la participación que puso en venta YPF; ingresó al proceso a través de Edenor, la empresa de la cual es accionista junto con Vila y Filiberti.

Con consignas como “empresarios sin vergüenza, nuestra vida no vale su riqueza”, la protesta reflejó el clima de indignación, temor e incertidumbre que persiste en el barrio , donde los vecinos exigen respuestas y garantías de seguridad para evitar una nueva tragedia.

Fuente: La Nación