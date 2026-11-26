MADRID.– Al menos ‌un tripulante de un buque ‌que ⁠transportaba combustible murió tras el hundimiento de la embarcación frente a la isla española de Ibiza el jueves, según los servicios de emergencia locales, aunque las autoridades señalaron que, ​hasta el ⁠momento, no ⁠se ha confirmado ningún vertido de combustible.

El buque cisterna para productos químicos Med Emre, con bandera de Malta, navegaba ​de Algeciras a Barcelona cuando se hundió a unos 56 kilómetros de la costa ​noroeste de Ibiza , informó la Dirección General ​de Emergencias e Interior de Islas Baleares en un comunicado. Según fuentes de seguridad citadas por el diario español El País , la embarcación transportaba 4850 toneladas de diésel, 2000 de combustible aeronáutico y 800 de nafta .

Los servicios de emergencia indicaron que los 17 tripulantes fueron rescatados , pero que uno de ellos falleció tras ser trasladado directamente al Hospital Can Misses, en Ibiza. La víctima era un ciudadano turco de 46 años, según El País .

Los tripulantes eran de nacionalidad india y turca , de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por el periódico.

Otros seis fueron trasladados al aeropuerto de Ibiza y, a continuación, a dos hospitales con heridas leves, principalmente por hipotermia. De los tripulantes restantes, cinco fueron trasladados a Valencia y otros cinco permanecían en buen estado a bordo de un buque de rescate.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió una llamada de socorro el miércoles a las 22.30. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. El hundimiento parcial se produjo alrededor de la medianoche , según el gobierno español.

La embarcación quedó volcada, con la quilla hacia arriba y parcialmente sumergida . El País informó que el gobierno balear detectó pequeñas irisaciones o reflejos de combustible en el agua, que calificó como “perfectamente normales” en un incidente de estas características. Sin embargo, las autoridades aclararon que no tenían constancia de que se hubiera producido un vertido de la carga .

Según el Ministerio de Transportes, el buque del servicio de Salvamento Marítimo Guardamar Talia había informado de que no había detectado restos del naufragio, objetos flotantes ni señales de contaminación en la zona . Otro buque de rescate se dirigía al lugar para continuar con la vigilancia.

El servicio de Salvamento Marítimo español envió un avión y el buque Clara Campoamor, especializado en la respuesta a vertidos de hidrocarburos , para inspeccionar la zona. Tres helicópteros participaron en el rescate, junto con buques mercantes que se encontraban en las proximidades.

La Dirección General de la Marina Mercante española activó el plan nacional de contingencia contra la contaminación marítima en el nivel 2 , el segundo más alto. Además, se puso en marcha un plan estatal de protección de las costas para anticipar una posible llegada de combustible al litoral y coordinar las eventuales tareas de respuesta. Las autoridades aclararon que esta medida preventiva no significa que se haya constatado contaminación en la costa.

Un reconocimiento aéreo y las imágenes satelitales solicitadas al sistema europeo Copernicus permitirán buscar posibles indicios de contaminación en las próximas horas y días en una zona de gran atractivo turístico.

El buque había sido construido en Turquía en 2019 y contaba con doble casco , una característica de seguridad prevista en el convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques. Según explicó el experto Rodríguez Díaz en la Cadena SER, este diseño mantiene separados los tanques de carga del revestimiento exterior de la embarcación y crea una cámara intermedia que reduce el riesgo de que el combustible llegue al mar en caso de accidente .

Agustí Martin Mallofré , presidente de la Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant y decano de la Facultad de Náutica de la Universidad Politécnica de Barcelona, señaló a El País que el Med Emre era un petrolero de unos 120 metros de eslora, considerablemente más pequeño que los grandes buques de transporte de crudo , que pueden alcanzar entre 300 y 400 metros.

El especialista destacó que, por su antigüedad y sus características constructivas, probablemente cumplía con las normas de seguridad más recientes . Entre las causas habituales de este tipo de accidentes, Martin Mallofré mencionó los incendios y las colisiones .

En caso de que se confirme un vertido, el Clara Campoamor podría desplegar barreras absorbentes para contener el combustible y evitar que se extienda . Después, utilizaría un sistema conocido como skimmer , que permite recoger la mezcla de agua e hidrocarburos y separarla dentro del propio buque. El procedimiento puede complicarse si las condiciones meteorológicas son adversas, como ocurre actualmente en las Baleares.

Las aguas que rodean Ibiza son hábitat de tortugas marinas, delfines y la pardela balear, una de las aves marinas más amenazadas de Europa. La zona también alberga extensas praderas de posidonia oceánica, una planta acuática que desempeña un papel vital en el mantenimiento de la biodiversidad marina.

Según la comparación realizada por un experto, la carga del Med Emre representa aproximadamente el 10% de la que transportaba el Prestige , que representó el peor desastre medioambiental marítimo de España. Aquel petrolero, con bandera de Bahamas, llevaba unas 77.000 toneladas de crudo cuando se hundió frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002. El desastre provocó uno de los peores vertidos de la historia marítima europea: unas 63.000 toneladas de fuel terminaron en el mar y contaminaron 2900 kilómetros de costa en España y Francia.

La catástrofe también tuvo un impacto devastador sobre la fauna marina. Se estima que murieron cerca de 200.000 aves marinas, pese a la intervención de decenas de miles de voluntarios que participaron en las tareas de limpieza.

El gobierno de Baleares dijo que estaba recabando información sobre el accidente y sus posibles consecuencias , incluido cualquier riesgo de contaminación por combustible, antes de decidir sobre nuevas medidas.

Las autoridades no revelaron de inmediato la causa del naufragio.

Agencias AFP y Reuters y diario El País

Fuente: La Nación