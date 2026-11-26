Un joven de 29 años, identificado como Rodrigo Zabala , fue asesinado de múltiples disparos en el barrio República de la ciudad de San Luis . El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” , donde murió poco después de ingresar.

Según trascendió, el hombre sufrió heridas de arma de fuego y recibió asistencia médica antes de ser derivado al centro de salud. Luego de que se confirmara su muerte, intervino la Fiscalía de turno.

La causa quedó a cargo del fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito . Los investigadores trabajan en el relevamiento de la escena, la recolección de rastros y la búsqueda de personas que puedan aportar información sobre la secuencia previa a los disparos.

A raíz de esto, la investigación quedó en manos de los efectivos de la División Homicidios, que realizaron las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el ataque. De acuerdo con El Diario de la República , hasta las primeras horas del jueves no había detenidos .

La fiscal María Delia Bringas confirmó que Raúl Agustín “El Vaca” Bullones , imputado por el femicidio de Gabriela Centeno , permanecerá bajo prisión preventiva durante 120 días. La medida fue dispuesta mientras la Fiscalía completa diligencias para esclarecer el crimen.

La acusación fue formulada de manera provisoria el pasado 22 de octubre. Según explicó la investigadora, el planteo se sostiene en los elementos reunidos sobre el vínculo que mantenían el imputado y la víctima, la vivienda que compartían y los primeros resultados de la autopsia .

“ Hemos podido formular cargos por femicidio ”, afirmó Bringas. De acuerdo con la información publicada por El Diario de la República , la investigación permitió establecer que ambos convivían en la casa donde luego fue encontrado el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía también logró determinar la identidad de la víctima, la data de muerte y las lesiones que presentaba. De acuerdo con Bringas, el informe de los médicos forenses constató golpes y heridas cortopunzantes .

De la misma manera, indicó que la mujer fue degollada y que el desmembramiento se produjo después de su muerte . Esas conclusiones forman parte de los elementos expuestos en la audiencia de formulación de cargos.

Además, se incorporaron declaraciones de vecinos sobre presuntas manifestaciones de Bullones previas al hecho. Según relató Bringas, el acusado habría dicho que la mujer “lo tenía cansado” y que en algún momento la iba a matar .

Sobre los antecedentes del imputado, la fiscal informó que registra causas desde 2017. También señaló que terminó de cumplir una condena en mayo de este año y luego se instaló en San Luis. No obstante, precisó que la última condena habría sido por robo con armas.

Ante una consulta sobre posibles antecedentes por violencia de género, aclaró que no podía confirmar que existiera una condena previa por ese delito. Tampoco trascendió si habrían existido denuncias previas en la pareja.

El cuerpo de Centeno fue hallado en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. El descubrimiento se produjo el martes 13 de octubre, cerca de las 15:00 horas, luego de que los vecinos alertaron al 911 después de que un perro removiera tierra y dejara expuesta una parte del cuerpo .

Al lugar acudieron los efectivos de las divisiones Homicidios y Policía Científica, junto con personal del Ministerio Público Fiscal y bomberos. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron restos enterrados en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. También hallaron una bolsa con otras partes del cuerpo.

La investigación estima que el crimen pudo haber ocurrido alrededor de un mes y medio antes del hallazgo. Incluso, se analizaba el relato de un vecino que dijo haber conocido a una mujer que vivía en la zona y que dejó de verla entre un mes y medio y dos meses antes.

Luego de que se activara un pedido de captura contra Bullones, este fue localizado y detenido en Las Heras, provincia de Mendoza. El hombre fue reconocido mientras caminaba por la vía pública. Aunque intentó escaparse de las autoridades, lo redujeron y, finalmente, fue trasladado hacia San Luis.

Fuente: Infobae