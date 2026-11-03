Abogado de una de las empresas de Trump sostuvo que Cristina Kirchner “seguirá el camino de Lula” para recuperar sus derechos políticos

El abogado argentino Martín de Luca , vinculado a empresas del presidente de Estados, Donald Trump, se refirió a la reciente entrevista de la exmandataria Cristina Kirchner con The Washington Post y a la estrategia internacional que impulsa su defensa ante organismos de derechos humanos.

A través de un mensaje publicado en la red social X , el letrado, que presta sus servicios en Trump Media Group, sostuvo que la expresidenta busca replicar el camino que siguió Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para revertir sus condenas y recuperar sus derechos políticos. “La parte más reveladora de la nota” , escribió en la red social.

Y añadió: “Cristina Kirchner y su abogado, Rafael Valim , han pedido al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso con el argumento de que se le negó el debido proceso y derechos fundamentales. Ese es el camino que tomó Lula; Valim fue asesor en su caso”, expresó.

De Luca es abogado de Trump Media Group y también asesor de Flavio Bolsonaro , el excandidato a presidente que, tras perder las elecciones con Da Silva, huyó a Estados Unidos .

Cristina Kirchner reapareció en una entrevista con The Washington Post desde su departamento en San José 1111, donde cumple su condena por corrupción, y no descartó una candidatura pese a la prohibición judicial. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, expresó en esa nota .

“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo la expresidenta argentina sobre las elecciones legislativas de Estados Unidos.

“No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, se defendió la exmandataria ante la condena en la causa Vialidad, en la que se la acusó por el direccionamiento de proyectos de obra pública hacia las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez .

Y añadió: “Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto”.

Representada por el abogado brasileño Rafael Valim, Cristina Kirchner solicitó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revise su caso, al argumentar que se vulneraron su debido proceso y sus derechos fundamentales. La misma vía que siguió Lula da Silva.

Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.

Kirchner y Valim sostienen que se le atribuyó injustamente la responsabilidad por las acciones de su jefe de Gabinete y otros ministros, y que a su defensa se le impidió el acceso a pruebas clave. La prioridad, según dijo Valim a The Washington Post , es restituir los derechos políticos de Kirchner y anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

Fuente: La Nación