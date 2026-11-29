En el primer turno de la jornada de este domingo, La Zeta-Kazak hizo su trabajo. Venció por 18-11 a La Aguada y afirmó su candidatura a la final del Argentino Abierto . Una postulación que depende de un triunfo de Ellerstina-Indios Chapaleufú sobre Híper Polo en el segundo partido de la jornada, para quedar sellada este mismo domingo 29 de noviembre. En cambio, si a continuación, en la cancha 1, se impone Híper, la definición del grupo tendrá su desenlace el próximo fin de semana, mano a mano entre esta formación y La Zeta-Kazak.

A raíz de la rutilante victoria del equipo liderado por Nicolás Pieres contra la organización de Open Door, quedó eliminado de la carrera por la corona el subcampeón de la temporada pasada, Ellerstina-Indios Chapaleufú. Y si al caer la tarde, Gonzalo y Facundo Pieres y Cruz y Antonio Heguy festejan en detrimento de Francisco Elizalde y sus socios de aventuras, la zona quedará resuelta una semana antes de su finalización.

Labor redonda de La Zeta. Contundente. Convincente. Arrolladora desde el throw-in inicial. A paso de ganador de la zona, se paseó por el campo de juego. Con un polo dinámico, veloz y voraz. El 4 a 0 con que finalizó el primer período marcó una tendencia irreversible. Y dejó bien clara la intención del equipo esta vez blanco y celeste: definir cuanto antes el pleito. Metiendo y metiendo, buscando el gol afanosamente. Presionando y marcando bien de cerca, para evitar todo intento de recuperación de La Aguada, una formación aguerrida que mostró en el debut, ante Híper, lo que es capaz de hacer en una cancha cuando sus integrantes se conectan, se ensamblan. Una prueba fue el chukker final ante La Zeta, donde se impusieron por 3 a 0. Claro que, a esa altura, todo estaba decidido y La Zeta-Kazak se había relajado y prefería no exigir la caballada.

Exultantes, Nicolás Pieres y compañía hicieron lo que debían hacer y ganaron holgadamente su partido. Ahora esperan una mano de los hermanos de Nicolás y de los primos Heguy para ser finalistas este mismo atardecer. Dos razones importantes impulsan a Ellerstina-Chapaleufú a ganar su partido, lo cual terminaría con el sueño de Híper. Una, de carácter familiar: darle la gran alegría al hermano menor: Y otra, de interés propio: defender el handicap si es que aún están a tiempo.

“A hinchar por Ellerstina, ahora”, declaró Guillermo Caset para ESPN en los palenques, consumado el triunfo. “Sería buenísimo que ganaran porque nos aseguraría ser finalistas hoy mismo. De todas maneras, dependemos de nosotros”, concluyó ‘Sapo’, y partió hacia la cancha 1 para alentar a los primos Heguy y los hermanos Pieres.

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Fuente: La Nación