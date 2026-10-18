Vuelco fatal en la Ruta 95: un joven de 21 años atropelló a un perro, perdió el control del auto y murió

Un joven de 21 años murió este domingo por la mañana tras protagonizar un impactante accidente sobre la Ruta Nacional 95, en el acceso al paraje Peguriel, en Chaco .

Según las primeras averiguaciones, el conductor circulaba en un Volkswagen Gol Trend en sentido sur-norte cuando habría chocado contra un perro. A raíz del impacto, perdió el control del vehículo, que volcó y provocó que saliera despedido.

Una ambulancia lo trasladó al hospital local, pero ingresó muerto. En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística, Tránsito Urbano y Patrulla Vial.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se realizaron las actuaciones correspondientes para investigar las circunstancias del hecho, de acuerdo a lo que informaron medios locales.

Una árbitra de 24 años murió este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido en General Fernández Oro , en la provincia de Río Negro .

La joven, integrante de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), salió desde su casa en Cipolletti y se dirigía en moto al torneo amateur 300 Forever , pero nunca llegó. La fecha quedó suspendida.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 en la esquina de Maestro Espinoza y Mitre . Según pudo reconstruir el Ministerio Público Fiscal, Zurita perdió el control de su moto , impactó contra el cordón cuneta y terminó chocando contra un poste de luz .

El personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) la asistió y la trasladó de urgencia al hospital local, pero minutos después se confirmó su muerte por un severo traumatismo de pelvis y hemorragia interna.

En la investigación quedaron a cargo policías de la Comisaría 26° , que entrevistaron a testigos y vecinos de la zona, quienes aseguraron que no hubo otros vehículos ni terceros involucrados en la maniobra.

Fuente: TN