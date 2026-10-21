“Voy al hospital a divertirme con los niños”: en Mendoza acompaña a chicos con cáncer desde hace 16 años

Gael toca la campana de la “Casita”, el Centro de Día de la Asociación Tras-Pasar , y espera junto a su mamá. Mercedes Carrión , Abanderada 2026, lo recibe con una torta y una vela encendida. Detrás, un equipo de profesionales aplaude y canta el feliz cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños, amigo!”, dice Mercedes mientras le entrega su regalo.

Gael cumple once años, pero conoce a Mercedes desde que tenía dos, cuando ingresó al hospital tras recibir un diagnóstico de cáncer . Desde entonces, Mercedes y el equipo de Tras-Pasar estuvieron presentes en cada etapa de su tratamiento oncológico . Aunque obtuvo el alta a los nueve, todavía visita la Casita, donde va a la psicóloga. Pero también vuelve porque, como dice su mamá, “son familia”.

“Son lo mejor que nos pudo pasar”, dice Daniela , mamá de Gael.

Hace 16 años , Mercedes fundó la Asociación Tras-Pasar para que niños y adolescentes con cáncer atraviesen la enfermedad con todas sus necesidades cubiertas. A través de distintos programas, ofrece asistencia integral que incluye nutrición, medicación de soporte, traslados, acompañamiento en trámites y la adaptación de viviendas a las condiciones de los chicos.

En 2024 , inauguraron la “ Casita ”, donde la asociación recibe a las familias durante el transcurso del tratamiento o una vez finalizado, cuando realizan el seguimiento oncológico. Allí los chicos encuentran juegos, los padres, espacios de descanso y cualquier miembro del grupo familiar puede solicitar apoyo psicológico .

Los consultorios en salud mental son una de las incorporaciones más importantes para la asociación: “El tratamiento no es solo quimioterapia o rayos, también son los miedos, la incertidumbre y la angustia”, explica Mercedes.

El propósito de Tras-Pasar nace de su propia historia. Con seis años, su hija Camila fue diagnosticada con cáncer. Después de diez meses de tratamiento, falleció. “Vimos juntas la peor versión de la enfermedad, la que está acompañada de la necesidad económica y la injusticia social”. A pesar de su corta edad, el sufrimiento de otras familias no pasó inadvertido para Camila. “Mami, cuando todo esto pase vamos a hacer algo”, decía. Esas palabras la marcaron y, al poco tiempo de su partida, Mercedes volvió al hospital para quedarse: “Hoy soy el puente entre lo que ella atravesó y un montón de personas”.

El trabajo de Mercedes empieza el primer día en que un niño llega al hospital. El equipo médico le comunica el ingreso y es ella quien recibe a la familia: “Yo les digo: A partir de ahora voy a ser parte de tu vida”, cuenta. Y lo acompaña durante todas las fases del tratamiento, que a veces supera los cinco años . “Esa es mi promesa, estar presente hasta el último día”, dice.

Actualmente, Tras-Pasar trabaja junto a 170 familias de niños o adolescentes con cáncer. Cada mañana, el equipo llega al Servicio de Oncología Pediátrica a jugar con los chicos y ofrecer contención a los padres: “Recorro las habitaciones, una por una, buscando sacarles una sonrisa o simplemente cambiarles el día”, explica Mercedes.

Para ella y Tras-Pasar, el objetivo es que los chicos olviden por un momento que están en un hospital y se divierten como cualquier otro niño. “Cuando vos los tratás de esa manera y te podés reír con ellos de la enfermedad, cambia todo”. Con esta convicción, hace algunos años, en conjunto con el Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti , convirtieron la sala de espera para entrar a quimioterapia en una sala de juegos donde los chicos juegan al Tetris, pintan y hacen collages.

Gisela Drago , Jefa del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti, recuerda a Mercedes años atrás, andando en un triciclo para niños junto a uno de los chicos, que estaba conectado a su suero. “Mercedes revolucionó la forma de relacionarse y de tratar a los chicos internados en un servicio de alta complejidad ”, reflexiona.

Dieciséis años después de su fundación, Tras-Pasar ya acompañó a más de 1.800 familias y Mercedes mantiene su promesa. “Acompañé, a pedido de los papás, a unos cuantos de mis amigos en sus últimos minutos de vida y festejé el alta definitiva de otros incontables amigos que hice en el camino”, recuerda.

“Soy la persona más afortunada del mundo”.

Este año, Mercedes Carrión fue reconocida por el Premio Abanderados por su trabajo asistiendo a niños y adolescentes con cáncer. Es la 17.ª edición de la iniciativa de Fundación Noble , eltrece y Luz Libre, que distingue y difunde historias que inspiran a la comunidad. La alta difusión ayuda a impulsar los proyectos de los ganadores y a promoverlos como nuevos referentes sociales, a la vez que instala temas postergados en la agenda pública. Desde su primera edición en 2010, ya recibió más de 12.000 postulaciones y reconoció a 151 argentinos de todo el país.

Premio Abanderados es posible gracias al apoyo de Personal , Axion Energy, Banco Galicia , Universidad Siglo 21, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: Hablar es Ganar, Sancor Seguros , CAEM, Grupo ST, Silicon Misiones, Afianzadora, Marsh Mclennan, Bayá Casal, ADT, MEDICUS, Arcelor Mittal, Fundaciones Grupo Petersen, Fundación Navarro Viola y Fundación Noble.

Las novedades del Premio podrán seguirse a través de:

Fuente: Clarín