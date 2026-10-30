Visita del papa León XIV a la Argentina: qué alojamientos quedan y cuánto cuesta dormir en Luján

La visita del papa León XIV a Luján promete movilizar a miles de fieles y visitantes. En ese contexto, conseguir dónde dormir se convirtió en uno de los principales desafíos para quienes planean viajar a la ciudad. Con la ocupación hotelera por encima del 90% , según informaron desde la Municipalidad a Clarín , la disponibilidad es limitada y los precios presentan diferencias significativas según el tipo de propiedad, la cantidad de personas y, especialmente, la distancia a la Basílica.

Ante la expectativa por la convocatoria, algunos visitantes buscan alojamiento no solo para el día de la misa, sino también para la noche anterior y la posterior. Esa estrategia les permite organizar el viaje con más tiempo y evitar depender de la disponibilidad de habitaciones durante la jornada central de la visita papal.

Para dimensionar los valores, Clarín relevó los precios publicados en las plataformas Airbnb y Booking para una estadía de dos noches y dos adultos. La consulta se realizó sobre las opciones disponibles al momento de la búsqueda, diferenciando habitaciones privadas y alojamientos completos.

En Airbnb , las habitaciones particulares relevadas van desde los $ 183.600 hasta los $ 16.830.000. En el caso de los alojamientos completos, los valores parten de los $ 183.600 y llegan a rondar los $ 37.674.720

En Booking , la brecha también es amplia. Para dos adultos durante dos noches, las habitaciones más económicas arrancan en $ 234.000 , mientras que las más caras alcanzan los $ 21.234.399 . En los alojamientos completos, los precios comienzan en $ 364.000 y llegan hasta los $ 48.535.770.

La cercanía al templo aparece como uno de los factores que inciden en los valores. En Airbnb , la habitación más cara de las relevadas está a apenas 110 metros de la Basílica e incluye desayuno. En el otro extremo, la más económica se encuentra a unas 20 cuadras del templo y a nueve del centro de Luján. Entre los alojamientos completos, una de las opciones más costosas está ubicada a unos siete minutos de la Basílica.

Ante la demanda prevista para los días de la visita papal, la Municipalidad de Luján habilitó un registro para que propietarios particulares, clubes de barrio, sociedades de fomento y otros prestadores puedan ofrecer habitaciones, casas, lotes y espacios para alojar visitantes.

La plataforma está disponible en servicios.lujan.gob.ar y se actualiza día a día. Al momento de cerrar esta nota, tenía 634 publicaciones distribuidas en distintas categorías: cabañas y pensiones, lotes, campings y casas y habitaciones particulares, esta última tenía la mayor cantidad de anuncios. En la categoría de estacionamientos no había opciones registradas.

Desde el municipio explicaron que el objetivo es facilitar el contacto entre quienes ofrecen un espacio y quienes necesitan alojamiento. “La función es brindar una plataforma para que cada particular pueda ofrecer un espacio y quien lo necesite cuente con la información a disposición y se ponga en contacto con la persona que ofrece el espacio. La información que suben se chequea y se hace un filtro previo a publicarlo”, señalaron a Clarín .

La página aclara que la comisión organizadora no gestiona reservas ni pagos y que publica información declarada por los prestadores para facilitar el contacto directo. Sin embargo, desde la Municipalidad indicaron que, al recibir los registros, solicitan documentación para validar que se trate de un domicilio real.

Sobre la disponibilidad hotelera, fuentes municipales aseguraron que la ocupación “está arriba del 90%”. De todos modos, aclararon que no cuentan con información suficiente para determinar si la falta de disponibilidad responde exclusivamente a la demanda o si algunos hoteles están reservando habitaciones para comercializarlas cuando se acerque la fecha esperada.

Fuera de las plataformas tradicionales, los grupos de Facebook se convirtieron en otro canal para buscar alojamiento. En espacios como “Alquileres Luján” , los usuarios publican avisos de casas, departamentos y habitaciones para los días de la visita papal. Algunos acompañan las publicaciones con flyers e imágenes promocionales, en ocasiones generados con inteligencia artificial.

“Tengo hermosa casa en alquiler para la llegada del papa León XIV 8, 9, 10 y 11 de noviembre, cuenta con dormitorio, living comedor y cocina, baño, entrada para auto, wifi, aire acondicionado… a cinco cuadras de la Basílica, zona súper tranquila”, publicó una usuaria junto con fotografías de la propiedad.

En estos grupos, muchos avisos no incluyen el precio. La tarifa se informa por mensaje privado o a través de los teléfonos que aparecen en las imágenes. Clarín consultó a distintos anunciantes para conocer los valores solicitados.

Una persona que ofrecía un departamento respondió que cobraba $ 300.000 por día para dos personas. Para una estadía de cuatro días, del 8 al 12 de noviembre, propuso una tarifa de $ 1.000.000.

En otro aviso, una persona promocionaba una propiedad “a solo una cuadra de la Basílica de Luján, una ubicación increíble para la fecha de la visita del Papa”. Al ser consultada por el precio, contestó que los tres días costaban 10.000 dólares.

Quienes ofrecen alojamientos más alejados del templo intentan diferenciarse con servicios adicionales. Una publicación ofrecía una habitación con cama de dos plazas, un living con futón para tres o cuatro personas, patio con espacio para acampar, cocina compartida, cochera, cámaras de seguridad y wifi. El anuncio también incluía el traslado hasta la Basílica y aclaraba que el baño se compartía con los propietarios. La vivienda se encuentra a unas 15 cuadras del templo y el precio informado era de 1.300 dólares.

Lucía Gutiérrez tiene 20 años y vive con sus padres en Luján. Cuenta a Clarín que cuando se enteraron de la llegada del Papa y de la cantidad de fieles que se espera que visiten la ciudad, la familia tuvo una idea: ofrecer su propia casa en alquiler para los días 10 y 11 El precio que piden ronda los $ 6.000.000 por la estadía completa, para una propiedad con capacidad para seis personas, ubicada a diez minutos a pie de la Basílica.

“Es una decisión que tomamos en familia”, cuenta Lucía, que explica que se organizarán para quedarse con familiares durante esos días y dejar la vivienda disponible para los visitantes.

Para gestionar la operación, recurrirán a un familiar que trabaja en el rubro inmobiliario, con la intención de establecer un acuerdo que les dé seguridad tanto a ellos como a quienes se alojen, porque no deja de ser un lugar íntimo que prestarían por un tiempo determinado a desconocidos.

“Es la primera vez que pensamos en hacer algo así, pero lo tomamos con tranquilidad. Justamente por eso queremos que todo se gestione mediante una inmobiliaria , para que haya un acuerdo claro, se sepa quiénes van a alojarse y ambas partes tengan seguridad y confianza”, aclaró

La joven sostiene que la cercanía con la Basílica es una de las principales ventajas, especialmente ante las posibles restricciones de tránsito. “Creemos que esa cercanía es una de las mayores ventajas. Quienes se alojen van a poder llegar caminando, sin depender del auto”, explica.

La idea surgió de una necesidad económica. “Es un ingreso extra para la familia. Mis papás trabajan sin parar y yo tampoco consigo trabajo y tengo un bebé de menos de un mes ”, explicó.

Desde que la propuesta comenzó a difundirse, asegura que recibieron muchos llamados

Por otro lado, la búsqueda de alojamiento también está atravesada por un problema adicional: la suplantación de identidad de establecimientos hoteleros. Varios hoteles de Luján alertaron sobre publicaciones falsas y personas que se hacen pasar por representantes de los alojamientos para ofrecer habitaciones y solicitar pagos.

El Hotel Catedral denunció en sus redes sociales la circulación de una publicidad falsa que utilizaba su nombre , fotografías de la Basílica y una supuesta oferta de habitaciones con vista directa al templo durante la visita papal. En su advertencia, pidió a los usuarios que no transfirieran dinero a cuentas particulares.

Las alertas también alcanzaron al Hotel Real Luján, que informaron haber tomado conocimiento de personas que contactaban a terceros haciéndose pasar por representantes del alojamiento.

Con una demanda elevada, disponibilidad limitada y una oferta que se multiplica en las redes sociales los fieles se enfrentan a precios exorbitantes y a publicaciones engañosas.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín