Video: Dos motochorros derribaron a un ciclista, lo balearon en una pierna y huyeron con su bicicleta en La Plata

Dos motochorros balearon a un joven de 27 años , tras derribarlo de su bicicleta a bordo de la cual uno de ellos huyó del lugar. El hecho ocurrió en el barrio de Los Hornos , en la ciudad de La Plata, en la mañana de este domingo.

Los asaltantes derribaron a la víctima de un empujón, le dispararon en una pierna y huyeron en moto, coincidieron en informar los medios locales.

El joven recibió un balazo calibre .22 que quedó alojado en la pierna sin orificio de salida, informaron fuentes policiales a 0221 y El Día .

El ataque ocurrió cerca de las 7.40 en la calle 58, entre 147 y 148 . Vecinos de la zona auxiliaron al herido y permanecieron a su lado hasta la llegada de la Policía y una ambulancia. Según se observa en el video de la cámara de seguridad de una vivienda, los efectivos llegaron rápidamente, ya que a las 7.54 ya se ve a varios de ellos asistiendo al joven.

Una cámara de seguridad de un vecino registró claramente la secuencia. Las imágenes muestran que los delincuentes circulaban en sentido contrario al del ciclista, se ve cómo lo interceptaron, provocaron su caída y uno de ellos, que es el único que baja de la moto, le dispara mientras estaba en el suelo , antes de que ambos huyeran. El asaltante que hirió a la víctima es quien toma su bicicleta y escapa en ella.

La motocicleta usada por los sospechosos tenía una denuncia por robo presentada pocas horas antes del asalto, según 0221. No trascendieron las circunstancias en las que fue robada ni el origen del vehículo.

Además, la Policía habría comunicado a quienes auxiliaron al joven que los ocupantes de la moto eran seguidos desde la zona de Melchor Romero , próxima a Los Hornos.

Los dos sospechosos escaparon tras apoderarse de la bicicleta, tal como se ve en el video. Ninguna de las fuentes informó identidades oficiales de los agresores ni detenciones vinculadas con el caso.

Los investigadores procuraban reconstruir el recorrido de fuga y determinar si la motocicleta fue utilizada en otros delitos.

Según los testimonios mencionados por El Día, la violencia del asalto generó preocupación entre los vecinos de la zona. Los autores permanecen sin identificación pública ni detenciones reportadas.

Fuente: Infobae