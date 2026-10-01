Video: así es por dentro la casa donde estaba escondido el presunto femicida de Aixa en Tigre

La casa donde la Policía detuvo este jueves a Alejandro Daniel Sofía, el presunto femicida de Aixa Mili , quedó completamente revuelta después de que los vecinos ingresaran por la fuerza a la propiedad y provocaran destrozos.

Un video al que accedió TN muestra cómo quedó el interior del domicilio, ubicado a unos 300 metros de la casa donde fue encontrada asesinada la joven de 20 años. En las imágenes se observan piedras, ladrillos y cascotes esparcidos por distintos sectores, además de muebles y objetos desordenados.

En la propiedad vive la abuela del principal sospechoso, quien también podría ser investigada en la causa por encubrimiento. Allí fue localizada la pareja de Aixa, luego de permanecer prófugo desde el martes por la noche.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN