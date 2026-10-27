Viajaba en avión a Posadas, nunca llegó y su familia se enteró que fue detenida en Ezeiza

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La búsqueda de Lorena Patricia Silvero Cubilla, de 39 años, sumó una nueva pista luego de que su hijo informara a la Policía que familiares residentes en Buenos Aires le comunicaron que la mujer habría sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por el momento, no hay confirmación oficial sobre esta información.

Según publicó el medio misionero Primera Edición, la mujer debía arribar al aeropuerto de Posadas el sábado 24 de octubre, en un vuelo procedente de Buenos Aires. Sin embargo, su hijo, de 23 años, perdió contacto con ella después de recibir un mensaje en el que le informaba que el vuelo había sido cancelado.

Ante la situación, el joven acudió al aeropuerto para averiguar qué había sucedido y constató que el avión había aterrizado normalmente. Al no conseguir comunicarse nuevamente con su madre, realizó la denuncia y se iniciaron las averiguaciones para establecer su paradero.

La novedad se conoció el domingo, cuando el hijo de la mujer, domiciliado en Encarnación, Paraguay, se presentó en la Comisaría Decimotercera de Posadas para ampliar la denuncia. Allí manifestó que sus familiares le habían informado sobre la presunta detención en Ezeiza.

Por ahora, las autoridades aguardan la confirmación de esa información para determinar si la detención efectivamente ocurrió y establecer cuál es la situación actual de Silvero Cubilla.

Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos de la supuesta detención ni otros detalles sobre el caso.