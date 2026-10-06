Usó la tarjeta de crédito de una mujer muerta para comprar cientos de productos de belleza

Una mujer del barrio de La Boca fue detenida por la Policía de la Ciudad luego de que la Justicia comprobara que había usado la tarjeta de crédito de una persona que ya había fallecido para comprar más de 400 productos de belleza . En un allanamiento, le encontraron perfumes, cremas, maquillajes, brochas, bolsos, carteras y una valija .

La investigación que terminó con la detención se inició a mediados de 2025, luego de que la entidad bancaria que emitió la tarjeta denunciara ante la Justicia una presunta defraudación . Según la denuncia, la imputada habría obtenido y utilizado la tarjeta bancaria de una mujer muerta y, con ese medio de pago, habría realizado numerosas compras .

A partir de ello, personal policial logró establecer el domicilio de la imputada y realizó tareas de vigilancia en distintos días y horarios antes de concretar el allanamiento. El lugar fue un departamento de la calle Olavarría al 200 , en la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho allanamiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones Comunales 4, con apoyo de una unidad de irrupción del DOEM. En las imágenes proporcionadas por Seguridad del Gobierno de la Ciudad se puede ver un fuerte operativo.

En el domicilio de la mujer acusada, que se encontraba en el lugar al momento del allanamiento, la Policía encontró y secuestró más de 400 productos, entre ellos perfumes, cremas, maquillajes, brochas y otros artículos de belleza , además de bolsos, carteras y una valija. También se secuestraron dos celulares, una notebook y dos dispositivos Posnet.

La mujer fue identificada durante el procedimiento y, por disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Oscar Lijo, Secretaría 8 de María Mercedes Cavallo, fue notificada por infracción a los artículos 73 y 279 del Código Penal.

Fuente: Clarín