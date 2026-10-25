Una familia de Chubut busca voluntarios para trabajar en una granja: ofrecen alojamiento por 3 meses y 25 horas de trabajo semanal

Una familia de El Hoyo, Chubut , busca dos voluntarios para trabajar 25 horas semanales en una chacra de montaña en La Patagonia a cambio de alojamiento gratis por tres meses. Las tareas incluyen desde el mantenimiento de la casa hasta el cuidado de animales.

El lugar se encuentra rodeado de montañas, bosques nativos y naturaleza. Además, cuenta con tres cabañas turísticas , una huerta , árboles frutales , un pequeño viñedo , una laguna artificial , una pileta y un gallinero , además de caballos, chivas, vacas, gallinas y perros.

La familia busca una pareja activa, responsable y con predisposición para realizar distintas actividades. La propuesta combina el trabajo rural con el mantenimiento de los alojamientos turísticos y la atención a los huéspedes. Entre las principales tareas se encuentran:

La familia aclaró que se trata de un intercambio de trabajo real y que necesita personas comprometidas con las responsabilidades cotidianas.

El acuerdo establece una jornada de cinco horas diarias por persona, cinco días a la semana , lo que equivale a 25 horas semanales para cada voluntario.

Los días de trabajo suelen organizarse durante la semana, aunque pueden modificarse según las necesidades de la casa y la temporada turística.

La estadía mínima solicitada es de tres meses , con la posibilidad de extenderla. Además, ambos voluntarios deben saber manejar, ya que la chacra se encuentra a unos cinco kilómetros de la ruta y cada uno deberá organizar sus propios traslados.

La chacra está ubicada en El Hoyo, Chubut , en la región patagónica. Se encuentra en una zona de montaña, a unos cinco kilómetros de la ruta, y está rodeada de paisajes naturales.

En los alrededores hay senderos, lagos y cascadas para explorar. La localidad también permite conocer distintos atractivos de la Comarca Andina y disfrutar de actividades al aire libre.

Como parte del intercambio, la familia ofrece una cabaña independiente dentro de la propiedad , para que los voluntarios puedan vivir con privacidad durante su estadía. El alojamiento cuenta con:

La comida no está incluida como un servicio completo. Los voluntarios deberán comprar y preparar sus propios alimentos, aunque la familia ofrece verduras de la huerta según la temporada y algunos productos básicos, como arroz, fideos y papas.

Fuente: TN