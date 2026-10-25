Una escort de 27 años fue hallada muerta en un departamento de Retiro: buscan a un cliente con el que había pactado un encuentro sexual

Una joven de 27 años fue hallada muerta este domingo por la mañana en un departamento de alquiler temporario ubicado en el barrio de Retiro . La chica, identificada como "Tatiana" , trabajaba como escort y había pactado anoche un encuentro sexual con un cliente , que ahora es buscado por la Policía.

La vivienda, ubicada en el segundo piso de Libertad 1228 frente a las oficinas de la SIDE, es parte de un edificio utilizado habitualmente para alquileres temporarios .

Una amiga de la joven -que también usaba el mismo departamento como trabajadora sexual- fue la que se preocupó porque Tatiana no respondía mensajes desde la madrugada . Entre ellas había un código de seguridad y solían escribirse durante los encuentros para confirmar si estaba todo bien o si tenían algún problema.

Fuentes del caso confirmaron a Clarín que, ante la falta de respuesta a sus llamados, la amiga se acercó al lugar con un cerrajero . Al entrar, cerca de las 8.40, la encontró muerta sobre la cama .

En las primeras pericias realizadas por la Policía de la Ciudad no se detectaron signos de violencia visibles en el cuerpo ni desorden en el departamento . Ahora se espera el resultado de la autopsia para saber la causa de la muerte .

La joven había pactado verse con un hombre, al que se identificó como "Iván" por el nombre que usaba en su perfil de redes sociales. Según trascendió, el contacto habría sido a través de la plataforma "Gemidos TV" , en el que se acuerdan encuentros sexuales a cambio de dinero.

Cuando ingresaron al departamento este hombre ya no estaba y ahora es buscado por la Policía.

Otros huéspedes del edificio contaron en diálogo con A24 que anoche no funcionaba el acceso por la puerta principal del edificio , donde hay una cámara de seguridad. Debían ingresar con una puerta secundaria , por lo que debían hacer un camino más largo de lo habitual para llegar a cada departamento.

Al ser consultados por los medios que se acercaron al lugar, los vecinos dijeron que no escucharon ruidos extraños .

La Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios para investigar las circunstancias de la muerte.

A mediados de este año, una investigación judicial permitió desarticular una organización criminal dedicada a la extorsión que operaba bajo la fachada de perfiles falsos en el sitio Gemidos TV . La banda captaba víctimas a través de contactos engañosos, accedía a datos personales y luego iniciaba amenazas con el objetivo de exigir dinero a cambio de no difundir material íntimo.

Los integrantes utilizaban bases de datos adquiridas por Telegram y se hacían pasar por supuestos responsables de la plataforma para intimidar a las víctimas. Amenazaban con atentar contra sus familias o viralizar imágenes privadas. Para no hacerlo exigían el pago de multas por presuntas infracciones.

Las maniobras de los delincuentes incluían transferencias a cuentas CVU, cuentas mula y entregas de efectivo en distintos puntos de encuentro, según se desprende de la causa. La red delictiva operaba desde las unidades carcelarias 43, 24, 58 y 40, y movía entre 13 y 30 millones de pesos mediante distintas modalidades de estafa.

La causa, caratulada como asociación ilícita, terminó con 24 detenidos y 7 aprehendidos, entre ellos un efectivo de la Policía Bonaerense y dos empleados del Servicio Penitenciario, bajo la órbita de la UFIJ 5 y el Juzgado de Garantías 1 de La Matanza.

Fuente: Clarín