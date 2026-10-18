Una árbitra de 24 años murió al chocar contra un poste de luz cuando iba a dirigir un partido de fútbol amateur en Río Negro

Una árbitra de 24 años murió este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido en General Fernández Oro , en la provincia de Río Negro .

La joven, integrante de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), salió desde su casa en Cipolletti y se dirigía en moto al torneo amateur 300 Forever , pero nunca llegó. La fecha quedó suspendida.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 en la esquina de Maestro Espinoza y Mitre . Según pudo reconstruir el Ministerio Público Fiscal, Zurita perdió el control de su moto , impactó contra el cordón cuneta y terminó chocando contra un poste de luz .

El personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) la asistió y la trasladó de urgencia al hospital local, pero minutos después se confirmó su muerte por un severo traumatismo de pelvis y hemorragia interna.

En la investigación quedaron a cargo policías de la Comisaría 26° , que entrevistaron a testigos y vecinos de la zona, quienes aseguraron que no hubo otros vehículos ni terceros involucrados en la maniobra.

Tras conocerse la noticia, la organización del torneo 300 Forever suspendió la fecha y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima, así como a la comunidad arbitral.

La APAF, que forma árbitros en Río Negro y Neuquén, publicó un mensaje en redes sociales para despedir a Yasmín: “ Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”, expresaron.

El comunicado agregó: “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño. Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto ”.

Fuente: TN