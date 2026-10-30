Un templo maradoniano en La Paternal: la historia del bar que nació de un sueño revelador

Es imposible no mirar hipnotizado esa foto de Diego, con lentes oscuros, de la época en la que era técnico de los Dorados de Sinaloa, o contemplar ese mural de un Maradona barbado, con los ojos cerrados, tomándose un café. Ni hablar de querer abrazar esa silueta de tamaño real de la época del crack cuando jugaba en Argentinos Juniors.

Cada paso por el pequeño cafecito de Donato Álvarez y San Martín es un recuerdo inmenso del Maradona futbolista. Astros Café abrió en febrero último y rápidamente se puso a los vecinos de La Paternal en el bolsillo. "Es un lugar austero, todavía en crecimiento, pero el espíritu del Diego brota en cada rinconcito donde nunca falta un cliente que llega con un souvenir, una foto, una estampita o comparte alguna historia que escuchó o protagonizó. Tal vez incomprobable, pero qué importa".

Diego Arvilly (51) es periodista y trabaja en Radio 10 . Nunca imaginó que estaría al frente de un café, más allá de su pasión por Maradona, de venir de padres comerciantes, de haber tenido algún vínculo lejano con la gastronomía o, simplemente, por criarse y crecer en el barrio que vio por primera vez a Diego en una cancha. Pero las vueltas de la vida y un sueño revelador lo pusieron al frente de una barra de café: "Quiero remarcar que este lugar es posible gracias a mi socia Laura Villanueva, sin ella, no lo hubiera podido lograr".

Caballero, Arvilly subraya y reconoce la importancia de su coequiper. "Acá estamos los dos, nos dividimos los turnos, nos arremangamos, atendemos, servimos... Por ahora la mano viene así y estamos felices, aunque no es nada sencillo", hace saber el periodista que, junto a su colega Pablo Ladaga, lleva adelante Vida de sábado , un ciclo radial que en cada emisión tiene un bloque dedicado a alguna historia de Maradona, fallecido en noviembre de 2020.

Astros Café está por vivir su primera fecha maradoniana , ya que este viernes Diego Armando hubiera celebrado 66 años. Pero antes, vale destacar una génesis onírica que, desvelo mediante, fue la que gestó esta realidad. "Mi viejo Rubén, junto a mi mamá Mirta, tuvieron un local de ropa durante más de veinte años en este mismo lugar. Papá se murió en 2020 -justo en el año que partió El Diego-, y mi mamá sola no se podía hacer cargo, por lo que decidimos alquilar el espacio a un amigo, que lo utilizó como depósito hasta 2025".

La anécdota se interrumpe porque un cliente veterano le obsequia una taza con la cara del ídolo. "Ponela en el santuario, ¿te gusta?". Al rato otro parroquiano, que pide un cortado con una medialuna, le muestra una foto -reconocida- en la que Diego sonríe con la pelota sobre su frente, la mirada concentrada y la camiseta azul de la Selección. Es una joya la imagen, de 1986, previa a la final con Alemania.

"La imagen la tomé yo , me llamo Jorge Durán ", cuenta el fotógrafo que retoma su merienda con una sonrisa luego de sorprender al anfitrión. "Acá pasan cosas parecidas muy seguido... Me refiero a esto de que muchos vecinos se pegan una vuelta y dejan algo alusivo a Maradona o alguna historia como ésta... Todo va a parar a ese rincón -señala- donde estamos alimentando un santuario".

Retoma la anécdota que había sido interrumpida, se disculpa y se entiende porque más allá del puñado de mesas, hay un movimiento constante. "Te decía que mi amigo dejó el depósito que era este local y se alinearon los astros, porque ya estaba por devolverle la llave al dueño de este lugar. Era el 14 de octubre de 2025 y... ¡oh las casualidades! Me encontré con una amiga de la vida, que es comerciante y entiende mucho más que yo en este rubro. Le mostré el local y le pregunté: '¿Se te ocurre algo, nos asociamos para algún emprendimiento?'. La charla quedó ahí interrumpida, con intenciones de reanudarse pronto".

En la mañana del 15 de octubre, al día siguiente, Arvilly se despertó transpirado, algo perplejo, con una secuencia fresca que, al principio, le costaba discernir entre sueño y realidad. "Estuve un rato sentado en mi cama tratando de procesarlo, fue tan real, tan tangible, que lo primero que hice antes de que se me borrara fue llamar a mi amiga. 'Lau, mirá lo que pasó... Soñé que mi viejo, que seguía con su negocio de ropa, y adonde de repente entró Maradona como si fuera un cliente... Entendés, entró Diego al negocio y le decía a mi papá con total confianza: Turco, dejate de joder con la ropa, ya está, cerrá y abrite un café, haceme caso ' . Laura hizo un silencio de segundos y no lo dudó, lo entendió al toque: 'Pongamos un café, es una señal'. Era un quilombo hacer la obra, imaginate que ni baño había, pero mirá, aquí estamos, todo gracias a ese sueño increíble".

Café Astros está ubicado en Donato Álvarez 2096, a cinco cuadras del Estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos, y a diez de la Casa de D10s, desde donde recibió un cuadro temático de parte César, el dueño de este museo de La Paternal. "La onda de la gente se multiplica porque uno trae un muñeco de crochet de Diego, otro me alcanzó una lata de una bebida energizante llamada Maradona, están los que ofrecen fotos, souvenirs y ya me prometieron una camiseta de los tiempos del Nápolí", se entusiasma.

El ADN maradoniano se respira afuera y adentro. Están los que pasan por la vereda y cogotean para ver cómo es adentro y aquellos que entran para ver la ornamentación... También llaman la atención los individuales que se colocan en las mesas, que tienen una estrella que es el logo de la cafetería, un dibujo del Diez tomando un café y en la parte superior derecha está escrita una frase de la célebre enciclopedia maradoniana.

Se agarra una decena para ver si son las mismas oraciones o distintas: "Si voy al banco es para sacar plata, fiera". "Me cortaron las piernas". "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". "Les pido que me dejen vivir mi vida, nunca quise ser un ejemplo". "Se le escapó la tortuga". "Mi primer sueño es jugar un Mundial y el segundo salir campeón del mundo". "Si me muero, quiero volver a nacer y ser futbolista. Quiero volver a ser Diego Armando Maradona".

Comenta que gracias a su labor de periodista tuvo la posibilidad de entrevistarlo mano a mano. "Fue una de las cosas más importantes que me dio el oficio... Tenerlo cara a cara un par de veces ... Recuerdo la primera, cuando volvió a Boca, y después tuve dos encuentros ya retirado cuando jugaba al Showbol a mediados de la década del 2000. Una vez fue en el Hotel Intercontinental y otra en la casa de su amigo Alejandro Mancuso. No me olvido más, era increíble lo que irradiaba, su aura. Ah, y tengo una foto solo con él, cuando hace más de treinta años yo era mozo en un restorán italiano y cayó Diego a comerse unas pastas".

Desea Arvilly que Astros esté en el radar de la familia Maradona. "Quisiera que vengan Dalma y Gianinna , sería glorioso, me muero... Pero tuvimos el placer de recibir a Ana, la hermana mayor de Diego, que vino con su hijo Daniel López Maradona . También estuvo el futbolista Hernán López Muñoz , el sobrino nieto que juega en Argentinos. Todos se sintieron a gusto y nos felicitaron por las ganas y el respeto que le ponemos", dice mientras le clava los ojos al Diez estampado en el mural.

Pregunta qué nos parece y orgulloso devuelve: "Mi hija Giovanna creó la imagen de Diego tomando café con los ojos cerrados, como si lo estuviera disfrutando... La hizo con la ayuda de la inteligencia artificial y una amiga de mi socia Laura, la muralista Katherina Bulacio, la realizó sobre la pared. Es como el sello del lugar, el aspecto distintivo".

Si bien se respira una atmósfera festiva cada día, este viernes cumpleañero tendrá condimentos extra. "Desde la mañana un parlante rememorará relatos de jugadas y goles, además de canciones relacionadas a Maradona, y a la noche vendrá un cantante, Gustavo Urkel, que tocará en vivo temas como 'La mano de Dios', de Rodrigo; 'Maradó', de Los Piojos; 'La vida es una tómbola'; de Manu Chao y 'Para siempre Diego', de Los Ratones, entre otros. Tampoco faltarán invitados que vengan a contar historias, recuerdos y anécdotas. Están todos los vecinos invitados que quieran cantarle el feliz cumpleaños a Diego ".

Confiesa Arvilly que estando en su cafetería, un poco Maradona se siente. "En realidad uno es maradoniano y como dice Manu Chao, si yo fuera Maradona viviría como él, porque el mundo es una bola que se vive a flor de piel. .. Diego me emociona, me representa y lo digo en presente, porque el maradoniano lo siente vivo, lo sentimos en cada rincón... Pero más allá de eso, creo que lo más extraordinario es poder conectar la figura del crack desde un lugar cultural, emocional e ideológico".

En la vereda, a punto de irse a su programa radial, mira hacia el interior de su cafetería con nostalgia y alegría. Es el barrio donde nació, donde fue al colegio y es el local donde sus padres invirtieron mucho esfuerzo durante veinte años. "¡Qué decirte! Es un orgullo que en tan poco tiempo hayamos podido darle personalidad al lugar. No es sencillo y queda mucho para hacer, porque además de que apostamos por nuestro café de especialidad y pastelería, pretendemos que sea un lugar de culto y que todos los maradonianos sepan que en La Paternal hay un templo en honor al Diez".

Antes de la despedida, queda una duda existencial: ¿Qué habría pasado si en aquella noche de mediados de octubre de 2025 no se hubiera producido ese sueño revelador? "Hoy no habría nada, seguramente hubiera dejado de alquilar el local".

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín