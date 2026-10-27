Un policía de la Ciudad mató de un disparo a una perra que vivía en la comisaría de Floresta: lo apartaron de sus funciones

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató de un disparo a una perra callejera que vivía en la comisaría 10 A, en el barrio porteño de Floresta.

Según detallaron fuentes oficiales, el animal murió en el acto y el efectivo aseguró que le había intentado morder. La Justicia investiga el caso y el agente fue apartado de sus funciones mientras se resuelve su situación judicial.

Manchitas había llegado a la zona a principios de septiembre, después de aparecer entre los autos en la esquina de Lacarra y Eva Perón, en Parque Avellaneda. Según contó Myriam, una vecina, varias personas difundieron publicaciones para encontrarle un hogar de tránsito, pero nadie se ofreció a recibirla.

Finalmente, los vecinos la llevaron a la comisaría, donde los policías la alimentaban y le daban refugio. La perra solía dormir allí y se había convertido en una presencia habitual para quienes vivían en el barrio.

“Los vecinos la llevaron a la comisaría, donde la cobijaron, alimentaron y cuidaron. Tenía paseador, ella estaba feliz en ese lugar. Era una perra querida por todos” , escribió Myriam en un posteo de Facebook en el que reclamó justicia por el animal.

De acuerdo con la información del caso, el efectivo disparó a quemarropa contra la perra y luego sostuvo que el animal había intentado atacarlo. La Fiscalía intervino para investigar lo ocurrido y también tomó participación Asuntos Internos. Mientras avanza el expediente, el policía fue apartado de sus funciones.

El episodio provocó indignación entre los vecinos, que convocaron a una manifestación frente a la comisaría para reclamar explicaciones y pedir justicia por Manchitas.

“Ella es una más de los tantos perros perdidos por las calles”, escribió Myriam, que recordó cómo la perra había llegado al barrio y el vínculo que había construido con quienes la cuidaban.

En su mensaje, la vecina también expresó su dolor por el desenlace: “No podemos olvidar a Manchita. Tiene que haber justicia. Este hombre debe pagar por su accionar . Perdón, Manchita, no merecías este final”.

Fuente: TN