Un joven murió y otro permanece grave tras ser mordidos por arañas de rincón

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Dos jóvenes sufrieron graves complicaciones de salud tras ser mordidos por arañas de rincón en la región de Coquimbo, Chile. Uno de ellos, de 26 años, falleció en el hospital de La Serena, mientras que el otro, de 27, permanece internado en terapia intensiva en estado grave, aunque estable.

El primer caso ocurrió el pasado 21 de octubre. Tras la muerte del joven, sus familiares cuestionaron la atención médica recibida y sostuvieron que no le habrían administrado un antídoto. Desde el hospital señalaron que la gravedad del cuadro clínico fue determinante y que las guías del Ministerio de Salud no recomiendan el uso de un antídoto para estos casos.

El segundo paciente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial de Ovalle. La mordedura le provocó una falla renal severa y compromiso hepático. Aunque presentó una evolución favorable con el tratamiento, los médicos advirtieron que todavía es prematuro determinar si tendrá secuelas.

Ante ambos episodios, las autoridades sanitarias volvieron a alertar sobre los riesgos de las mordeduras de araña de rincón, especialmente durante los meses de temperaturas más elevadas.

La seremi de Salud de Coquimbo, Karen Irribarra Vergara, explicó que estas mordeduras pueden provocar desde lesiones locales hasta complicaciones graves que, en determinadas circunstancias, pueden resultar mortales.

Entre las señales de alerta se encuentran el dolor intenso en la zona afectada, el enrojecimiento progresivo, la inflamación y los cambios de coloración de la piel. También pueden aparecer fiebre, decaimiento, náuseas, vómitos, orina oscura y dificultades respiratorias.

Qué hacer ante una mordedura de araña de rincón

El entomólogo e investigador de la Universidad de La Serena, Jaime Pizarro-Araya, recomendó lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar frío local de manera intermitente con hielo envuelto en un paño y mantener en reposo la zona comprometida.

Sin embargo, la principal recomendación es acudir inmediatamente a un servicio de urgencias, sin esperar a que la lesión se oscurezca o aparezcan síntomas generales.

También se aconseja evitar prácticas que pueden agravar la lesión, como realizar cortes, succionar la zona afectada, aplicar torniquetes, utilizar calor o recurrir a remedios caseros.