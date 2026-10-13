Un hombre pelea por su vida tras una discusión de tránsito en Córdoba: su hijo vio cómo lo golpeaban y pidió ayuda a su abuela

Un hombre de 32 años permanece internado en gravísimo estado en Córdoba después de recibir un golpe en la cabeza durante una pelea con otro automovilista . El enfrentamiento se produjo tras una presunta mala maniobra de tránsito y ocurrió delante del hijo de 8 años de la víctima, quien logró comunicarse con su abuela para pedir ayuda.

El violento episodio ocurrió en la Ruta Provincial 19, en el tramo comprendido entre Semillería y Astori. Según los primeros datos de la investigación, ambos conductores viajaban acompañados por sus hijos menores de edad cuando comenzaron a discutir.

La víctima, identificada como Maximiliano Ceballos, recibió un fuerte golpe durante el enfrentamiento que lo hizo caer inconsciente al suelo. Su hijo presenció la escena y, en medio de la desesperación, llamó a su abuela materna para contarle lo que había ocurrido.

Laura, cuñada de Ceballos, reconstruyó lo sucedido en diálogo con El Doce a partir del relato que recibió de su sobrino. “Lo que sabemos es por mi sobrino, que llamó a la abuela y le dijo: ‘El papi se largó a pelear con ese nene’”, precisó.

La mujer también recordó las palabras del chico sobre el momento en que su papá cayó al suelo: “Cuando el papi se cayó al piso, le pegó en la cabeza”.

El llamado del nene permitió que se activara un operativo de emergencia en la zona. Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba, donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo severo con fractura.

Por la gravedad de las lesiones, el hombre permanece internado en la unidad de terapia intensiva y su pronóstico es reservado.

En tanto, la Policía de Córdoba detuvo en el lugar al presunto agresor, identificado como Julio Astrada, de 26 años, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La Justicia busca establecer cómo se desencadenó la pelea y cuáles fueron las circunstancias de la agresión para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Fuente: TN