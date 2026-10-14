Un hombre asfixió y mató a su pareja con una almohada mientras ella dormía: tras entregarse, confesó el femicidio

Una mujer de 32 años fue asesinada mientras dormía en su casa del barrio Villa del Carmen, en Santiago del Estero . Por el caso detuvieron a su pareja, quien horas después confesó que la habría asfixiado con una almohada.

Karen García, fue encontrada sin vida este lunes en la vivienda que compartía con su marido y sus cuatro hijos . El acusado, de 39 años e identificado como Rubén Ricardo C. , se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Nº3, ubicada en el barrio Cabildo, donde quedó detenido. Previo a ello buscó refugio en casa de su madre, y fue uno de los primos quien lo convenció de entregarse.

El caso tomó trascendencia luego de que el hermano de García llegó a la casa alertado por el rumor de la confesión de su cuñado. Cuando entró a la habitación, la encontró acostada boca abajo en una de las habitaciones, pero no pudo despertarla y enseguida pidió ayuda al sistema de emergencia, según publicó Info del Estero .

Tras el llamado, Personal del Servicio de Emergencias y Accidentes de la provincia (SEASE) se dirigió hasta el domicilio y confirmó que la joven no tenía signos vitales . El informe policial indicaría tras las primeras pericias que había muerto varias horas antes de su hallazgo .

El cuerpo no presentaba heridas visibles a simple vista. En tanto, según confirmó El Liberal, se trasladó a la morgue para la realización de la autopsia .

Momentos antes de que se iniciaran las actuaciones policiales en su casa, el sospechado se había dirigido a la dependencia policial, donde presuntamente confesó cómo fue la secuencia que concluyó con la muerte de García.

De acuerdo con la información que trascendió, el hombre declaró ante las autoridades policiales y se responsabilizó por lo sucedido . Según su testimonio, habría contado que utilizó una almohada para asfixiar a su pareja mientras ella estaba durmiendo.

Frente a este escenario, los investigadores deberán establecer cuál fue la mecánica del crimen y las circunstancias en las que se concretó .

La causa quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías , de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, que solicitó la intervención del Departamento de Homicidios y del cuerpo médico de la policía provincial para que realice las medidas correspondientes.

En medio de la conmoción, el hermano de Karen fue en busca de sus sobrinos, de 1, 3, 5 y 9 años , que quedaron desamparados producto de la muerte de su madre y de la consecuente detención de su padre.

Fuente: Clarín