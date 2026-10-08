Un condecorado veterano de Malvinas sería el candidato a asumir como director de la Escuela Nacional de Inteligencia

Un condecorado veterano de la guerra en las Islas Malvinas se perfila como candidato principal para asumir al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) , con la misión de llevar adelante un nuevo modelo de formación de especialistas de la SIDE.

El coronel retirado Carlos Daniel Esteban es actualmente secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa y, más allá de su conocida carrera militar y la medalla “Al Valor en Combate” obtenida por su desempeño en el conflicto en 1982, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas cursado en la Universidad de El Salvador.

Aquellos que conocen el ambiente castrense destacan que desde su retiro Esteban sumó una importante participación en la vida universitaria , por lo que señalan que su posible llegada a la ENI apuntaría a consolidar un perfil técnico a la carrera de profesionales de inteligencia.

En septiembre pasado, el Gobierno presentó el cambio en el estatuto de formación de agentes de la SIDE , cuya base será la actualización de la ENI. “Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. [El nuevo estatuto] sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, se fundamentó en el decreto presidente Javier Milei.

Y se estableció que “la Escuela Nacional de Inteligencia brindará una formación común obligatoria para todo el personal y capacitación específica según cada función. También podrá articular con universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización”.

Justamente, el ámbito universitario no es desconocido para Esteban. No solo por los últimos años como secretario en la Undef , sino que cursó licenciatura y posgrados en varias casas de altos estudios, donde también es profesor titular. Además del consignado doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, entre sus antecedentes se incluyen un título de posgrado en la Escuela e Negocios de la UADE -donde luego fue director académico de los MBA- , una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica Argentina y una maestría en Conducción y Estrategia en la escuela de guerra de las fuerzas armadas de Alemania.

Durante varios años fue el representante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) en seminarios realizados en La Haya.

Su medalla “Al Valor en Combate” fue obtenida por liderar a 60 oficiales, suboficiales y soldados que se enfrentaron al desembarco británico en San Carlos.

Superados 10 a 1, el por entonces teniente primero Esteban y su sección derribaron tres helicópteros con fuego de fusiles y resistieron los embates de batallones de paracaidistas. Lograron detener momentáneamente la cabeza de playa británica y no tuvieron bajas.

Ye en su rol de secretario de la Undef, en agosto pasado fue uno de los disertantes en el seminario sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Defensa, la Seguridad y la Inteligencia , que se desarrolló en la ENI, la sede de la formación de agentes de la SIDE que, de acuerdo con diversas fuentes, quedaría bajo su conducción para iniciar el mencionado proceso de reforma.

Hasta ahora, esa posición está en manos de Juan Bautista Yofre , quien seguiría ligado al área por su experiencia, que incluye haber sido Señor 5 , tal como se denomina al jefe de la SIDE.

El proceso de reforma es liderado por la actual conducción del espionaje nacional, con la jefatura a cargo de Cristian Auguadra.

El esquema previsto para la nueva formación es preparar niveles para tres áreas de agentes, aquellos que cuentan con títulos de grado o superiores, quienes tienen tecnicaturas o cursan estudios universitarios y quienes tienen títulos de nivel secundario.

La tarea de quien asuma como rector de la ENI -se reitera que en ese sentido Esteban aparece como el principal candidato- será consolidar los planes de estudios de cada nivel para que luego puedan establecerse sistemas de ascensos y capacitaciones por mérito.

Fuente: La Nación