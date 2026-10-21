Un carrito cayó por una escalera mecánica de un shopping y golpeó a una mujer: Deberán indemnizarla con casi $10 millones

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Una mujer de 75 años será indemnizada con $9.500.000, más intereses, luego de sufrir un accidente en un shopping de Buenos Aires, cuando un carrito de supermercado cayó por una escalera mecánica y la golpeó en la espalda. La Justicia responsabilizó al centro comercial y al hombre que trasladaba el carro.

El hecho ocurrió el 3 de julio de 2021, cuando la mujer descendía del tercer al segundo piso por una escalera mecánica. En ese momento, un carrito cargado con productos perdió el control, se deslizó por los escalones y la impactó.

Como consecuencia del golpe, la mujer perdió el equilibrio y cayó hasta el final de la escalera. El carrito terminó encima de su cuerpo y varias personas que presenciaron el accidente tuvieron que ayudarla a retirarlo.

La víctima sufrió heridas cortantes en ambas piernas y secuelas físicas y psicológicas. Ante las consecuencias del episodio, inició una demanda por daños y perjuicios contra el shopping y el hombre que transportaba el carrito.

Qué determinó la Justicia

Al analizar las pruebas y las pericias, la Justicia concluyó que el centro comercial había incumplido su obligación de garantizar la seguridad de los consumidores. Por ese motivo, responsabilizó tanto a la empresa propietaria como al hombre que llevaba el carro.

Los informes médicos determinaron que la mujer presentaba una incapacidad física parcial y permanente del 25,63%, con cicatrices visibles en ambas piernas, y una incapacidad psicológica del 15% vinculada con las secuelas del accidente.

La empresa y la aseguradora apelaron la sentencia, pero la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la indemnización de $9.500.000 por los daños físicos, psicológicos y morales, además de los gastos médicos.

El tribunal también modificó el cálculo de los intereses: estableció una tasa del 8% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia de primera instancia y, a partir de entonces, la tasa activa del Banco Nación.

De esta manera, se mantuvo la obligación de indemnizar a la mujer por las lesiones y las consecuencias que sufrió tras el accidente, con el agregado de los intereses correspondientes.