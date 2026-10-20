Un adolescente de 16 años mató de un disparo a un amigo de 15 mientras le mostraba un arma en una plaza

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Un adolescente de 16 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, acusado de matar de un disparo a un amigo de 15 años mientras manipulaba un arma de fuego. La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho, que tuvo lugar en una plaza ubicada sobre la calle Condarco al 5200.

Según las primeras informaciones, los dos jóvenes se encontraban en la cancha de la plaza cuando el adolescente de 16 años sacó un arma para mostrársela a su amigo. En ese momento, se habría producido un disparo que impactó en el menor de 15 años.

Tras recibir un aviso por un adolescente herido de bala, efectivos de la Comisaría Vecinal 12 B de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar y solicitaron la intervención del SAME. Los profesionales de la salud constataron que la víctima había fallecido en el lugar.

La Policía secuestró el arma involucrada y detuvo al adolescente señalado como autor del disparo, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional de Menores N.º 1, conducido por el juez Von Leers. Los investigadores buscan establecer cómo llegó el arma a manos de los menores y reconstruir la secuencia del episodio para determinar las responsabilidades correspondientes.