Triple crimen en Monte Grande: el video que muestra la salida del auto del femicida antes de que se hallaran los cuerpos

La Policía fue alertada a las 12.30 de ayer porque una mujer no respondía los mensajes de su hermano desde el día anterior. Cuando los efectivos ingresaron a la casa de Los Claveles al 700, en Monte Grande, encontraron los cuerpos de Laura Susana Prediger , de 43 años, y de su hijo Santino Santillán Prediger , de 11 .

La escena dantesca fue todavía peor: en una vivienda lindera, dentro del mismo terreno, estaba muerta Susana Filomena Castillo Toscanini , de 73 años, madre de Damián Darío Santillán (50). Junto al cuerpo del niño había una escopeta de doble caño.

Ahora, un video que analizan los investigadores sumó un elemento a la reconstrucción de las horas previas al hallazgo. Una cámara registró cerca de las 4.30 la salida del auto de Santillán desde la propiedad donde luego fueron encontrados los tres cuerpos.

La grabación muestra un vehículo bordó que se aleja durante la madrugada. Fuentes del caso indicaron que se trata del auto que utilizaba Santillán, señalado como el autor de los crímenes de su pareja, su hijo y su madre.

Horas después de dicha filmación, cerca de las 7.30, Santillán murió tras ser atropellado por un camión Mercedes-Benz Atego en la intersección de la avenida Gobernador Monteverde e Intendente Amenedo, en Burzaco . El conductor declaró que el hombre se abalanzó sobre el vehículo y que intentó esquivarlo.

La fiscalía que intervino en ese episodio caratuló inicialmente las actuaciones como averiguación de causales de muerte. Las cámaras de la zona no permitieron determinar todavía si se trató de una acción voluntaria o de un accidente.

Mientras tanto, en la casa de Monte Grande, los peritos secuestraron dos teléfonos celulares, la escopeta hallada junto al nene y otros 29 elementos que quedaron bajo análisis de Policía Científica.

El informe médico preliminar indicó que Prediger y Santino tenían lesiones graves en la cabeza y heridas cortantes en el cuello . Por su parte, Castillo Toscanini presentaba una herida cortante en el cuello .

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Las autopsias, las pericias sobre el arma y el análisis de las comunicaciones serán determinantes para fijar la hora de cada muerte y reconstruir la secuencia completa del triple crimen de Monte Grande.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría , a cargo de la fiscal Ana Río .

Por el momento, los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía alrededor de 20 años y tenían a Santino como único hijo. También analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir.

Fuente: Infobae