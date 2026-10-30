Tras el diluvio en la Ciudad y el Conurbano, se mantiene la alerta amarilla por tormentas para el AMBA y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos

Tras el diluvio que cayó este viernes a primera hora de la mañana sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para el resto de la jornada sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros sectores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Las Islas Malvinas, en tanto, quedaron bajo una advertencia del mismo nivel, pero por vientos fuertes.

Durante esta jornada, en el norte de la provincia de Buenos Aires, incluida la totalidad de Ciudad de Buenos Aires , y en el sur de Entre Ríos y Santa Fe se esperan "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes" por la mañana y la tarde , con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, según el reporte del SMN.

Además, el ente de monitoreo ambiental informó que se pueden registrar "abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente".

Concretamente, en la provincia de Buenos Aires, los departamentos afectados van desde General Pico hasta General Lavalle , pasando por otros puntos como Mercedes, Zárate o Dolores .

En tanto, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, la tormenta se concentró en el sur de sus territorios. Algunos de los departamentos bajo la alerta amarilla del SMN son Rosario (Santa Fe) o Gualeguay (Entre Ríos).

Por su parte, en las Islas Malvinas se lanzó una alerta amarilla porque el pronóstico indicó que "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

El sábado, en cambio, las provincias afectadas por tormentas son: el 100% de San Luis y partes de Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Neuquén y una zona miles de kilómetros más abajo, en Santa Cruz , en este caso por lluvias fuertes .

Las provincias del centro del país sufrirán el paso de una tormenta similar a la que azotará al país el día anterior, pero con la diferencia de que "la precipitación acumulada" sería de "entre 15 y 30 milímetros".

No obstante, en la provincia del sur argentino, se pronosticó que en sus zonas cordilleranas "podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada".

Fuente: Clarín