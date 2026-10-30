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“Tengo que ir a operar”: la excusa de un hombre que usaba el celular y manejaba por la banquina en la autopista

Redacción CNM octubre 30, 2026

Un conductor fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras haber sido detectado circulando por la banquina en dos ocasiones y utilizando el teléfono celular mientras manejaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata .

Al ser interceptado por un agente, el hombre quiso justificar su conducta al explicar que debía asistir a una operación que tenía pactada y que venía respondiendo mensajes laborales mientras conducía .

La circulación por la banquina , salvo en casos de emergencia, y el uso de teléfonos celulares a la hora de conducir están prohibidos de acuerdo a lo pautado por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 . Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los 2,5 millones de pesos.

La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es detectar y sancionar a quienes utilizan la banquina para avanzar por fuera de los carriles habilitados , una conducta que infringe las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.

Fuente: TN


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