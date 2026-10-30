“Tengo que ir a operar”: la excusa de un hombre que usaba el celular y manejaba por la banquina en la autopista

Un conductor fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras haber sido detectado circulando por la banquina en dos ocasiones y utilizando el teléfono celular mientras manejaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata .

Al ser interceptado por un agente, el hombre quiso justificar su conducta al explicar que debía asistir a una operación que tenía pactada y que venía respondiendo mensajes laborales mientras conducía .

La circulación por la banquina , salvo en casos de emergencia, y el uso de teléfonos celulares a la hora de conducir están prohibidos de acuerdo a lo pautado por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 . Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los 2,5 millones de pesos.

La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es detectar y sancionar a quienes utilizan la banquina para avanzar por fuera de los carriles habilitados , una conducta que infringe las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.

Fuente: TN