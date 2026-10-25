Súper Niño: por las inundaciones, serpientes y yacarés avanzan en zonas pobladas del Litoral

Las inundaciones en el Litoral provocadas por el Súper Niño incrementaron considerablemente el rescate de animales en las zonas urbanas . Ofidios, mamíferos y aves lastimadas ingresan diariamente a los centros de rescate de Misiones y Corrientes, donde son evaluadas y retornadas a la naturaleza si están en condiciones de subsistir.

El desborde del río empujó a miles de animales a desembarcar inclusive en zonas densamente pobladas , algo inusual cuando el caudal se escurre por el cauce. Mientras las víboras de cascabel o yararás buscan recobrar fuerzas en los embalsados que trae el río, las corzuelas, guazunchos, tatúes y carpinchos utilizan sus últimas fuerzas para llegar a tierra firme. La posibilidad de sufrir algún ataque por algún animal que se sienta acorralado es real , advirtieron los rescatistas.

Los yacarés, una especie emblemática de Corrientes, también avanzaron junto al agua sobre zonas pobladas. Si bien hasta ahora no se reportaron ataques, las autoridades pidieron extremar los cuidados y evitar aproximarse a cualquier animal salvaje, por más inofensivo que parezca.

El mayor riesgo, sin dudas, corresponde a la familia de los ofidios . Las víboras suelen mimetizarse u ocultarse en pequeños recovecos, lo cual incrementa considerablemente la posibilidad de sufrir alguna mordedura, sobre todo los pobladores costeros que suelen caminar descalzos o con ojotas .

La costanera de la ciudad de Corrientes fue elegida por numerosos animales para recalar tras batallar contra la corriente del poderoso río Paraná . A principios de la semana, la Policía de Corrientes y la Prefectura Naval pusieron a resguardo dos guazunchos que habían arribado al sector sur de ese paseo.

A la altura de la calle Pellegrini, en tanto, los agentes pudieron rescatar un ejemplar de tatú mulita que llegó nadando hasta la costa . El animal fue llevado hasta el Centro de Conservación Aguará para su posterior liberación en una zona rural.

En ese mismo paseo también se produjo el rescate de una serpiente de cascabel -especie extremadamente peligrosa por su potente veneno-, y una pollona azul que presentaba lesiones en una de sus alas. Esta ave habita zonas costeras que están cubiertas por plantas acuáticas, pero en las últimas semanas comenzó a aparecer en los patios de muchas viviendas, donde busca refugio.

Los especialistas del Centro Aguará recomendaron a la población no acercarse ni intentar tocar a los animales silvestres , incluso a aquellos que parecen inofensivos, y alertar a la Policía o a los rescatistas, que están entrenados para lidiar con la fauna autóctona.

Catalina Mancedo, del área de Difusión, sostuvo que por ser temporada de primavera es habitual el ingreso de animales al Centro Aguará, pero las inundaciones incrementaron la aparición de ejemplares en las zonas costeras .

“Los animales buscan la costa porque buscan sobrevivir. Nosotros pedimos respetarlos, no tocarlos ni darles comida. A la gente que sale a pasear con sus perros, que los lleven con correa porque lo más común que tenemos es la atención de animales silvestres mordidos por los canes ”, explicó.

“Ellos vienen arrastrados por el río, están tratando de sobrevivir y de no morir ahogados , vienen cansados y estresados. Démosle ese espacio para que puedan salir por sus propios medios”, explicó. La especialista sostuvo que “nosotros somos su mayor amenaza en la naturaleza y ellos nos tienen mucho miedo. Si nos juntamos todos en la costa, los animales no se van a acercar”.

Mancedo indicó que actualmente son más de cien los animales que están en rehabilitación en Aguará y destacó el ingreso de 53 crías de comadrejas que quedaron huérfanas . En las últimas semanas también atendieron monos, ciervos, ciervos de los pantanos y numerosas aves. “Se duplicó el ingreso de animales” , dijo.

La aparición de especies poco habituales en las zonas urbanas se debe en gran medida al avance del agua sobre las islas del río Paraná, lo cual empuja a los animales a emigrar en busca de tierra firme .

La situación más grave se dio en la ciudad de Goya, donde un adolescente de 15 años fue mordido por una serpiente de cascabel cuando participaba del arreo de ganado desde las islas. El menor permanece internado en terapia intensiva a causa de fallas orgánicas causada por el veneno.

El comisario inspector Alfredo Maximiliano Jaques, jefe de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, sostuvo que en las últimas semanas hubo un notable incremento de “ animales desorientados a causa del desborde de los ríos y arroyos en Misiones”.

Además de notar la presencia de especies que habitualmente no se aproximan a las áreas urbanas, dijo que las fuertes lluvias y el granizo provocaron la rotura de nidos y eso incrementó notablemente el rescate de pichones de diferentes aves. Y que incluso salieron al rescate de pequeños teros debido al anegamiento de los campos donde tenían sus nidos.

Jaques dijo que los animales rescatados son derivados a tres centros de conservación que funcionan en la zona sur, centro y norte de la provincia.

En Misiones las áreas anegadas son sensiblemente inferiores a las que se registran en Corrientes y el desplazamiento de la fauna autóctona es sensiblemente inferior a lo que sucede en Corrientes y Chaco.

Fuente: Clarín