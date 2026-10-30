Subsidios al transporte. Los intendentes de ciudades del interior vuelven a la carga por la “discriminación”

CÓRDOBA.- Después de que el Gobierno nacional confirmara que aumentará los subsidios a las empresas de colectivo que cubren el recorrido entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires para evitar una nueva suba del boleto, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini , cuestionó la medida y afirmó que la administración libertaria “ hace populismo selectivo”.

Passerini ya inició los contactos con sus colegas de otras ciudades para insistir ante el Congreso en la necesidad de que no haya “discriminación” en la forma en que Nación reparte la asistencia al transporte urbano de pasajeros.

El Gobierno nacional acordó incrementar las compensaciones económicas exclusivamente para las 104 líneas de jurisdicción nacional en el AMBA . En esos colectivos el boleto cuesta unos $742,81 frente a los $2150 de Córdoba o Rosario.

“Una vez más, el Gobierno Nacional hace populismo selectivo y destina mayores subsidios al transporte del AMBA para evitar que aumente el boleto; nos siguen discriminando a las ciudades del interior, que afrontamos prácticamente en soledad el costo del transporte público ”, posteó Passerini en sus redes sociales.

Insistió en que “no hay razones para que reciban un tratamiento diferente” y aclaró: “No estamos cuestionando que se cuide el bolsillo de los usuarios del AMBA. Lo que reclamamos es que ese mismo criterio se aplique en todo el país ”.

La situación replica una que se vivió en mayo de 2024 cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, también incrementó los subsidios del transporte para el AMBA para frenar un nuevo paro.

En ese momento con Passerini y su par de Rosario, Pablo Javkin, a la cabeza se movilizaron intendentes de unas 20 ciudades al Congreso para reclamar un “ aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias”.

En general, son las provincias y los municipios los que cubren los fondos que dejó de poner la Nación, con lo que el impacto es directo sobre sus cajas.

“La Argentina no termina en los bordes de la Casa Rosada” y pidió un “país verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades y reglas justas para todos”, afirmó Passerini.

Los intendentes plantearon entonces lo que ahora repiten: el Gobierno central recauda el impuesto a los combustibles, lo que impacta en el precio del gasoil. Si lo eliminara, sería una carga menos para el boleto del transporte urbano.

Precisamente, el Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles y trasladó al 1° de diciembre la aplicación de los incrementos que estaban previstos para noviembre. La medida busca quitarle presión a la inflación, luego de que a finales de septiembre las petroleras privadas aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.

Fuente: La Nación