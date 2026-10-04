Su vecino usaba una quinta como salón de fiestas, fue demandado por “ruidos molestos” y ahora deberá pagar más de $25 millones

Un vecino de Moreno deberá indemnizar con más de $25.000.000 a una familia, tras haber convertido su quinta en un salón de fiestas que generó ruidos molestos, vibraciones y descontrol durante años.

Así lo resolvió el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Moreno , que consideró probado que la actividad superó los límites tolerables para la convivencia y afectó la tranquilidad de los damnificados.

La sentencia, que también impuso el pago de intereses y los gastos del juicio, se dictó luego de que la familia afectada denunciara que los eventos sociales -casamientos, cumpleaños y otros festejos- se realizaban con equipos de sonido de alta potencia y sin el aislamiento acústico adecuado.

El local, según el expediente, funcionó desde 2008 y hasta 2020, cuando la pandemia obligó a suspender sus actividades, y el predio fue reconvertido en una residencia geriátrica.

La demanda fue presentada en 2020 por una pareja, su hijo menor y una familiar que vivía con ellos en una propiedad lindera al salón de fiestas. Según relataron, la música y los ruidos se repetían especialmente los fines de semana , al punto de provocar vibraciones en las paredes y vidrios de su casa.

Además, denunciaron situaciones de desorden en el barrio, como el lanzamiento de botellas hacia casas vecinas y el uso de fuegos artificiales y artefactos de estruendo durante los festejos.

La familia intentó resolver el conflicto de manera directa con el responsable del predio, pero no obtuvo respuesta. También presentó una denuncia administrativa ante la municipalidad en noviembre de 2019 y radicó una denuncia policial.

Una inspección municipal realizada ese mismo mes constató la presencia de equipos electroacústicos, consola, potencias y ocho cajas de parlantes en el salón, que contaba con aberturas de aluminio con vidrios simples. El responsable no exhibió la habilitación municipal ni un estudio de ruido, por lo que se dispuso el cese de actividades hasta regularizar la situación.

La jueza a cargo del caso consideró que, si bien el local ya no funcionaba al momento de la sentencia, correspondía analizar la responsabilidad por los daños causados en los años previos. El titular del salón no respondió la demanda y fue declarado en rebeldía.

El fallo aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre molestias entre vecinos y concluyó que los ruidos, vibraciones y estruendos excedieron el límite tolerable. No fue necesario demostrar intención de dañar, sino la existencia de perjuicios y su relación con la actividad denunciada.

Una pericia determinó que tres de los adultos afectados presentaban alteraciones emocionales vinculadas con los hechos, y tuvieron que afrontar tratamientos psicológicos durante al menos un año.

El juzgado reconoció $7 millones por daño psicológico y $4.320.000 para tratamientos , además de $13.800.000 por daño moral , suma que incluyó $4 millones para el hijo menor.

La condena total asci a $25.120.000 , con importes diferenciados para cada integrante de la familia. A esa cifra se sumarán intereses del 6% anual desde noviembre de 2019 hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago.

Fuente: TN