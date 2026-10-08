Sin investigar, el juez de Zárate-Campana sobreseyó a Pablo Toviggino y varios de sus familiares en una causa por supuesto lavado de dinero

El juez federal de Zárate-Campana Adrián Gonzalez Charvay sobreseyó al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a una docena de parientes y socios en una causa paralela a la de la mansión de Pilar que había abierto el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sin investigar las pruebas presentadas. Simón había basado su acusación en informes oficiales de ARCA y otras fuentes oficiales.

A pedido de las defensas, Gonzalez Charvay -que hace 8 meses tiene sin avances la causa principal contra Toviggino y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia-, declaró ayer que ninguna de estas personas ni empresas imputadas por el fiscal Simón está sometida a proceso porque no existe acción penal legalmente promovida.

Y en consecuencia dictó el sobreseimiento aplicando el artículo 336 inc. 4° Código Procesal Penal de la Nación, con la declaración de que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor de que hubieren gozado y agregó que no existe ni existió ninguna medida cautelar o restricción contra ellos en este proceso.

El artículo 336 dice que "el sobreseimiento procederá cuando: 1°) La acción penal se ha extinguido. 2°) El hecho investigado no se cometió. 3°) El hecho investigado no encuadra en una figura legal. 4°) El delito no fue cometido por el imputado. 5°) Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria".

Ahora el fiscal de Zárate-Campana Sebastián Bringas tiene hasta el 14 de octubre para decidir si confirma el sobreseimiento y queda firme o apela a la Cámara Federal de San Martín . Una cosa es desestimar una causa y otra es sobreseer, medida que permite a los imputados luego reclamar que se trata de cosa juzgada y no poder volver a ser investigados por lo mismo.

El fiscal de Santiago del Estero en mayo pasado había imputado y pedido la detención de 16 personas físicas y 6 empresas, unas del grupo familiar Toviggino; otras de María Florencia Sartirana, pero el juez de esa provincia Argibay en mayo pasado había desestimado la denuncia de Simón. De esa desestimación se agarró Gonzalez Charvay para firmar el sobreseimiento.

Simón había imputado a Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana.

También a las empresas: HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L. (Grupo HT) y WICCA SAS y VANDAP SAS vinculadas a Sartirana.

En su denuncia de mayo pasado, el fiscal Simón había resalado que en la actualidad Toviggino no está inscripto en sociedades con domicilio en Santiago del Estero, pero anteriormente formó parte de Norte Argentino, SOMA, Indunoa, DCT y HT, entre otras.

Luego en base a informes de ARCA , de la Inspección General de Justicia y de los registros de la propiedad inmueble y automotor, informó sobre el crecimiento exponencial del capital social de varias de esas empresas, y las decenas de autos y camionetas que están a nombre de las mismas.

Además, registró numerosos vuelos al exterior según informó la Dirección de Migraciones, y la compra de 35 inmuebles en Santiago del Estero, incluyendo estancias, casas y lotes .

En una segunda, etapa varias de esas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, “las sociedades no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.

La segunda etapa fue la estratificación del dinero. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, contaron las fuentes.

La tercera etapa “fue la introducción de los fondos en el mercado que, en este caso, se realizó de distintas maneras. Culminada la facturación interempresas, Pablo Toviggino adquirió bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo, logrando de esta manera disimular la procedencia real del dinero y el verdadero destinatario de las operaciones comerciales”.

Fuente: Clarín