Si tenés una heladera rota o sin uso, poseés un tesoro: qué hacer con los cajones y los estantes para no tirarlos a la basura

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Si tenés una heladera vieja, rota o sin uso , antes de tirarla conviene revisar algunas de sus piezas. Los cajones de las verduras y los estantes pueden tener una segunda vida en casa, con alternativas prácticas para organizar distintos espacios sin gastar de más.

Aunque estos accesorios suelen terminar en la basura cuando se cambia el electrodoméstico, muchos pueden reutilizarse si están en buen estado. La clave está en aprovechar su forma, tamaño y resistencia para darles una función diferente .

Los cajones de plástico pueden convertirse en organizadores para el lavadero, el garaje o un armario. Por su parte, los estantes permiten separar objetos y aprovechar mejor el espacio disponible, siempre que sean resistentes y se coloquen de manera segura.

Algunas ideas para darles una segunda oportunidad son:

Antes de reutilizar estas piezas, es importante limpiarlas bien y comprobar que no tengan rajaduras, óxido ni partes flojas. En el caso de los estantes de vidrio, hay que evitar colocarlos en altura o utilizarlos para sostener objetos pesados si no fueron diseñados para ese uso.

Además, si la heladera dejó de funcionar, conviene llevar el electrodoméstico a un punto de recepción de residuos electrónicos o consultar el servicio de retiro de la localidad. No hay que desmontar el sistema de refrigeración por cuenta propia , ya que puede contener refrigerantes y otros componentes que requieren una manipulación especializada.

Fuente: TN